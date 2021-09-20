ОПЗ можно будет запустить, но нужно выгнать с него весь сброд, — первый замгендиректора

Первый заместитель генерального директора Одесского припортового завода считает, что предприятие запуститься в ноябре при условии прекращения интриг вокруг конкурса по отбору поставщика сырья для предприятия. Об этом Щуриков написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, 18 сентября правление завода приняло решение об остановке завода. Как одну из причин первый замгендиректора указал письмо компании "Одессагаз", в котором заводу предлагается произвести остановку завода 22 сентября на основании имеющейся задолженности за распределение газа.

Также он добавил, что на сегодняшний день производство карбамида нерентабельно из-за высокой цены газа и низких цен на карбамид и аммиак.

Кроме того, по словам Щурикова, одним из факторов, поспособствовавшим остановке завода, стали умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца.

"Особенно отличились в условиях последнего конкурса, где не была предусмотрена ответственность за неподписание договора со стороны победителя, да ещё и победитель был отобран по выдуманным и не осуществимым условиям вне конкурсной документации. Вначале руководил ресторатор Синица, сегодня перепуганный пенсионер Парсентьев, который боится собственной тени. По результатам последнего явно подтасованного, непрозрачного конкурса была отобрана Сингапурская компания "Дачекс" со стопроцентными российскими учредителями и капиталом. Договор с этой компанией так и не оформлен", — написал топ-менеджер.

Он отметил, что при правильном и в сроки проведенном конкурсе можно было провести переговоры о закупке природного газа по выгодной цене до конца года. Однако безграмотные и заангажированные управленческие решения под руководством Парсентьева и куратора завода замглавы ФГИ Дениса Кудина, который формировал правление и напрямую руководил правлением завода, привели к остановке завода.

"Есть ли выход из ситуации? Да, выход есть. Выгнать весь сброд из управления завода, пришедший на завод в последние два года. Начать капремонт на агрегатах, от которых зависит производственный процесс, и хотя подготовка к ремонту была сорвана, о чём технические службы завода неоднократно информировали правление завода, возможность провести достаточный ремонт силами завода есть. Перестать интриговать вокруг давальца и либо оставить АГТ, который делом доказал, что может обеспечить работу завода, либо выбрать давальца из числа компаний добытчиков или операторов, работающих с большими объёмами газа и имеющими долгосрочные договора на его поставки. И не смотреть, кто стоит за этими компаниями. Достаточно предусмотреть правильные финансовые гарантии и штрафы за невыполнение договора. В ноябре ожидается снижение цены на газ, и завод должен быть готов к запуску", — отметил Щуриков.

В комментарии Delo.ua он сообщил, что ожидает снижения цен на газ в Европе уже к ноябрю. Основным фактором, который будет способствовать снижению цены газа, он назвал увеличение поставок газа из Норвегии.

"Такая высокая цена невыгодна "Газпрому", в том числе. Шантаж шантажом, но такое происходит даже без шантажа раз в несколько лет", — сказал Щуриков.

Напомним, 19 сентября ОПЗ заявил, что останавливает свою работу.

Известно, что прибыль ОПЗ за первые 6 месяцев 2021 года превысила 430 млн грн.

Ранее конкурс по выбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода приостановили, так как накануне завод получил определение хозяйственного суда Одесской области об обеспечении иска компании "Юнайтед энерджи", входящей в бизнес-группу олигарха Игоря Коломойского.

Напомним также, после полуторагодичного простоя АО "Одесский припортовый завод" возобновил работу только в августе 2019 года. Запустить производство позволило заключение давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг".

Летом 2020 года стало известно, что Одесский припортовый завод возвращает сотрудников на работу благодаря загрузке производства давальческим сырьем. При этом зарплата на предприятии только за первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с прошлым годом, выросла на 44%.

Как сообщалось, Наблюдательный совет ОПЗ сменил исполняющего обязанности главы предприятия 12 ноября 2020 года. Уволенный Синица руководил заводом с начала 2020 года.

ОПЗ находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.