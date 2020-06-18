ОПЗ нарастил объемы экспорта продукции до максимума за 5 лет

АО "Одесский припортовый завод" экспортировал более 1,2 млн тонн аммиака с начала года — рекордный объем за последние пять лет. Объем перевалки карбамида составил 402 тыс. тонн, что также стало наибольшим объемом за последние несколько лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПЗ.

"Впервые за последние 5 лет публичное акционерное общество "Одесский припортовый завод" отгрузило на экспорт рекордное количество химической продукции, в частности, аммиака: в мае 2020 — 273 тыс. тонн, с начала года — 1 млн 213 тыс. тонн. Что касается карбамида, то в июне 2020 году на внешний рынок отгружено 99,3 тыс. тонн, с начала года — 402,4 тыс. тонн. За последние несколько лет — это самый большой объем перевалки продукции", — говорится в сообщении.

Помимо наращивания экспортных показателей, в ОПЗ отметили и рост доходов от производства химикатов по давальческому соглашению с компанией "Агро Газ Трейдинг" и экономию средств на закупках.

"Мы продолжаем внедрять новые меры, которые позволяют сэкономить средства. В частности, создание конкурентной среды и прозрачной тендерной процедуры в системе закупок сохранило тенденцию увеличения количества участников торгов: в июне 2020 году этот показатель составил 3,51 против 2,9 в мае. Благодаря этому за первую половину июня удалось сэкономить 5,4 млн грн", — отметил Николай Синица, и.о. председателя правления АО "ОПЗ".

Что касается роста доходов от переработки сырья — экономический эффект от увеличения тарифов на производство аммиака и карбамида составил $500 тыс. дополнительной прибыли для ОПЗ.

Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической промышленности в Украине. После 14 месяцев простоя, ОПЗ возобновил работу в августе прошлого года. Завод должен быть приватизирован в рамках программы большой приватизации Фонда государственного имущества Украины.