Бизнес 1 час назад

ОПЗ получил 134 млн грн от "Агро Газ трейдинг" с момента остановки производства

Контракт с новым поставщиком газа так и не был подписан

Одесский припортовый завод. Фото: пресс-служба предприятия Одесский припортовый завод. Фото: пресс-служба предприятия
Одесский припортовый завод. Фото: пресс-служба предприятия

Одесский припортовый завод, который остановился в сентябре 2021 из-за существенного роста цен на природный газ, получил 134 млн грн от компании "Агро Газ Трейдинг", которая была поставщиком давальческого газа для ОПЗ в период август 2019 — сентябрь 2021. Таким образом, несмотря на завершение срока действия давальческого договора, АГТ продолжает выполнять финансовые обязательства перед ОПЗ.

Об этом сообщила пресс-служба АГТ.

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В АГТ напоминают, что работа завода должна была быть возобновлена с 1 ноября, однако новый договор на поставку газа между ОПЗ и компанией DACHEX SHIPPING PTE. LTD., которая ранее была определена руководящими органами завода победителем в конкурсе по отбору поставщика давальческого сырья, так и не был подписан. В частности, из-за отсутствия возможности у DACHEX SHIPPING PTE. LTD. получить лицензии на поставки газа в Украину, о чем отметил первый заместитель ОПЗ Николай Щуриков опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее письмо DACHEX SHIPPING PTE. LTD. к ОПЗ . 

"ООО "АГТ" искренне обеспокоенно отсутствием поставок природного газа на АО "ОПЗ" и последствий, которые возникли в результате этого, в частности перевод трудового коллектива на трехдневную рабочую неделю, сокращение заработной платы и задержки в выплатах. Кроме этого, без применения решительных действий, направленных на восстановление работы мощностей АО "ОПЗ", Украина может окончательно потерять градообразующее предприятие Одесского региона и одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений", — резюмируют в АГТ. 

За период сотрудничества с АГТ ОПЗ переработал около 1,5 млрд кубических метров природного газа, что позволило изготовить более 1,7 млн тонн карбамида и около 200 тыс. тонн товарного аммиака. 

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