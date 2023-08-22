Організатори U Tomorrow Summit заявили про перенесення дати саміту

Цей важкий крок пов’язаний з трагедією, що відбулася минулого тижня в Чернігові, на одній із виставок військової тематики

У офіційній заяві організаторів саміту говориться наступне: "Враховуючи тематику декількох напрямків UTS, концентрацію представників бізнесу, держави, воїнів та ветеранів ЗСУ та волонтерської спільноти, після подій, що сталися, ми маємо враховувати високі ризики і визнати, що не зможемо гарантувати абсолютну безпеку гостей та учасників події.

Ваша безпека під час U Tomorrow Summit — це наша відповідальність. Тому ми ретельно обміркували всі можливі варіанти розвитку подій і прийняли рішення про перенесення дати UTS на наступний рік.

Майже півроку підготовки та активної роботи команди організаторів та партнерів події — Міністерства цифрової трансформації України, USAID, партнерів-представників бізнесу, медіа- та інфопартнерів, спікерів та модераторів, а також всіх, хто допомагав нам, підтримав нас, купив квиток і зробив внесок до фонду реабілітації SuperhumansCenter, стали для нас великою цінністю та неоціненним досвідом крутих партнерств, якісної комунікації, довіри та натхнення.

Для нас це одне з найважчих рішень і викликів за останні роки. Але всі вкладені кошти й зусилля на організацію саміту не вартують нічого у порівнянні з людським життям. Отже, відповідальний вибір сумний, але очевидний.

З кожним із наших партнерів ми розробимо план наступних спільних дій, оптимальних для кожного.

Всі кошти з проданих квитків будуть повернуті учасникам.

Ініціатор форуму, підприємець Василь Хмельницький та команди організаторів — Київський міжнародний економічний форум та UNIT.City приносять щирі вибачення всім, хто планував, готувався та вніс в особистий календар відвідування U Tomorrow Summit".