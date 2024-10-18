Ощадбанку не вдалося продати на аукціоні ТРЦ "Атмосфера" та готель у Києві

18 жовтня мав відбутися повторний аукціон з продажу об’єктів нерухомого майна та права грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко". Серед нерухомого майна компанії - ТРЦ "Атмосфера" та чотиризірковий готель Ramada Еncore у Києві. Проте, торги не відбулися.

Про це йдеться на сайті системи електронних торгів арештованого майна СЕТАМ.

Стартова ціна за лот складала трохи більше одного мільярда гривень.

Згідно з повідомлення, причиною скасування аукціону було те, що жоден з трьох зареєстрованих учасників не сплатив гарантійного внеску у розмірі 50,9 млн грн, тому їхні заявки на участь були відхилені.

Відомо, що цей лот виставляється на аукціон вже вдруге. Попереднього разу його намагалися продати 25 березня за майже 1,8 млрд грн.

Додамо, до лоту входять продаж права грошової вимоги до "Нітеко" та об’єкти нерухомого майна у м. Київ, Столичне шосе, 103 (корпуси 1, 2, 3, 4). А саме:

Адміністративно-готельний центр. Загальна площа складає 39 589,8 кв. м;

Дворівнева автостоянка. Загальна площа складає 17 506,8 кв.м;

ТРЦ з паркінгом. Загальна площа складає 48 475,3 кв. м;

Насосна. Загальна площа складає 51,9 кв. м;

Громадський (виробничий) будинок (приміщення), насосна: свердловини, резервуар для питної води, протипожежні резервуари. Загальна площа складає 20,0 кв.м.

Додамо, згідно з даними УouСontrol власником ТОВ “Компанія “Нітеко” є ТОВ “ФК “Ен Джі Ай Менеджмент”, кінцевим бенефіціаром – Дмитро Буряк. За підсумками 2023 року чистий дохід компанії зріс на 69% – до 146,2 млн грн.

Про "Атмосферу" та готель

Відомий київський ТРЦ та готель розташовані на перетині трьох великих автомагістралей у напрямку елітних селищ Обухівського району та Конча-Заспи, тому забезпечені гарним трафіком та прохідністю.

"Одна з найбільших переваг лота — його місцерозташування. Це чудовий вибір для шопінгу та відпочинку завдяки великій кількості популярних магазинів, фудкортів і розважальних зон. Це робить ТРЦ "Атмосфера" прибутковим бізнесом, який вже здобув собі репутацію та є відомим не лише у Києві, а й за його межами", — зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

За даними ЗМІ, чотиризірковий готель Ramada Encore був відкритий у червні 2012 у складі багатофункціонального комплексу (БФК) “Столичний” (раніше – “Домосфера”) на Столичному шосе, 103, у Голосіївському районі Києва. У готелі налічується 332 номера, які розміщені на 22 поверхах. Також є конференц-центр, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани, суші-бар, тощо.

Торгово-розважальний центр (ТРЦ) “Атмосфера” відкрився 12 квітня 2014 року. У ТРЦ розташовано близько 50 магазинів.

Девелопером проекту МФК “Столичний” виступає група компаній DeVision, власником якої також є Буряк. МФК включає також ТЦ “Домосфера” орендною площею 30,7 тис. кв. м, відкритий 16 травня 2009 року, і бізнес-центр класу “В+” “Європа”.