Основной акционер агрохолдинга "Астарта" увеличил свою долю компании до 36%

Компания Albacon Ventures Ltd., которую контролирует учредитель и основной акционер агропромхолдинга "Астарта" Виктор Иванчик, 19-21 июля приобрела 37,872 тыс. акций холдинга.

Согласно сообщению "Астарты" на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), в результате сделки Albacon Ventures Ltd. увеличила свою долю в уставном капитале агрохолдинга с 36,1% до 36,26%.

По данным WSE, курс акций "Астарты" по итогам торгов 24 июля 2017 года вырос на 3,8% — до PLN67,5 за шт.

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Чистая прибыль холдинга в 2016 году выросла в 5,2 раза по сравнению с 2015 годом — до EUR83 млн, консолидированная выручка — на 17%, до EUR360 млн.