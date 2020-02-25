Особенности покупки авто из США на аукционах

Покупка автомобиля на американских аукционах достаточно выгодный процесс. Итоговая стоимость такого транспортного средства будет существенно ниже его аналога в Украине. Но нужно принять тот факт, что аукционные автомобили всегда имеют различные повреждения, от незначительных до вполне серьезных. От состояния авто будет зависеть его первоначальная стоимость.

Как купить авто на американском аукционе

Почему выгодно покупать авто из США на аукционах? Цена растаможки таких автомобилей будет значительно ниже, чем у аналогичных из Европы. Здесь также играет роль более низкая стоимость покупки американских машин.

Как проходят торги на аукционе:

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1. Начальная ставка, как правило, начинается от $100. Повышение ставки аукционной системой происходит каждый раз на $50. То есть следующая ставка будет уже $150 и так далее. Следует учитывать, что в процессе торгов чем выше поднимается цена, тем больше будет шаг. Скажем, после $5000 ставка уже не $50, а $100.

2. Другой участник аукциона может поднять ставку выше стандартной, торги будут продолжать от этой суммы. Можно поставить на допустимый максимум. Если кто-нибудь сделает ставку ниже вашей максимальной, система автоматически поднимет ее на $50. Вы сможете забрать авто по этой цене при условии, что не найдется больше желающих торговаться дальше. Если будет пройден ваш максимально допустимый порог, а кто-то за этот лот продолжает торговаться, система прекратит торги от вашего имени.

3. Победителю торгов выставляют счет, который нужно оплатить в течение 3 дней. Туда же включена и комиссия аукциона. За просрочку оплаты могут насчитать штраф.

4. В США запрещено движение транспортного средства с аукциона своим ходом. Новому владельцу необходимо позаботиться о доставке своего авто к месту отправки, то есть на терминал перевозчика. Там его фотографируют и загружают в контейнер. Перевозчик обязан предоставить логистические документы, чтобы можно было отследить путь автомобиля к месту назначения. Срок доставки машины в Украину составляет от полутора до трех месяцев.

Что следует знать о покупке авто через аукцион

Покупка автомобиля на аукционе может показаться безопасной, однако и здесь не все так безоблачно. Довольно часто на таких мероприятиях можно приобрести кота в мешке.

Покупать авто на аукционе лучше всего у страховых компаний, а не у перекупщиков. Приобретая списанный автомобиль у страховой компании, вы можете не опасаться, что всплывут какие-нибудь скрытые факты. Такие лоты будут выставлены как есть, со всеми дефектами и недостатками.

Перекупщики, как правило, стремятся побольше "наварить" на продаже. Самая популярная схема у таких дельцов: купить разбитый в "хлам" автомобиль за копейки, приукрасить его за минимальные деньги и выставить на продажу по совсем другой цене.

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Лучше всего остановить свой выбор на ликвидных машинах. Если вдруг захочется продать автомобиль, вы не должны потерять в его стоимости. Самые популярные авто, которые пользуются спросом на американских аукционах: Volkswagen, Honda, Ford, Mazda, BMW, Lexus, Tesla.

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