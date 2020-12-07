Оставайтесь модной и неотразимой грядущей зимой: тренды 2021 года

Девушки и женщины Украины задаются следующим вопросом: "Будут ли актуальными этой зимой вещи из прошлых коллекций и сезонов?". Модные эксперты уже дали ответ. Если посмотреть последние коллекции женской одежды, станет понятно, что прошлогодние вещи утратили актуальность. Не нужно доставать из гардеробной любимые угги и комфортную мягкую худи. В моде архитектурный крой, смелые костюмы из латекса, блестящие платья с пайетками и кружевными элементами. Позвольте себе быть стильной и неотразимой, яркой и смелой, вызывающей и загадочной.

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В лучших традициях "Матрицы"

Искусственная и натуральная кожа — материалы, которые дизайнеры активно использовали при создании новых коллекций одежды. С ними образы получаются слегка дерзкими, строгими и сексуальными. Кожаные изделия зимой 2021 года — это must have. Порадуйте себя новой обновкой, будьте в тренде! Смело выбирайте вещи и аксессуары из эко/натуральной кожи. Например:

пальто;

куртку;

брюки;

юбку и пр.

Не забудьте про новую пару обуви.

Новинки с лейблами известных торговых марок доступны для стильных жительниц Украины. Интернет-магазин брендовой одежды обновил ассортимент, там представлена исключительно оригинальная фирменная продукция. Многие позиции уже уехали к своим владельцам, рекомендуем заглянуть на сайт, пока есть размеры.

Интересно: этой осенью модные эксперты используют стилистический прием под названием color blocking. На мировых подиумах можно увидеть моделей в кожаных вещах разных цветов. Например, зеленая куртка с красной юбкой и прочее. Очень много смелых сочетаний! Color blocking встречается у Prada и Gucci.

Все оттенки коричневого и total black

В прошлых сезонах модные эксперты рекомендовали быть яркой и наполнять шкаф цветной верхней одеждой. Грядущей зимой можно греться в базовой черной куртке или пуховике. Также актуальны все оттенки коричневого: от светлой карамели до насыщенного шоколадного. Как и что сочетать, смотрите в коллекциях "Макс Мара", Etro и Mugler.

Неизменная радость для женщин

Многие с нетерпением ждут зимы из-за Нового года и Рождества. В эти праздники женщины сияют и выглядят неотразимо, модницы покоряют окружающих актуальными образами. Что же взять на зиму для особых случаев? Платье с кружевом — однозначно хороший выбор. Ажурная полупрозрачная ткань в тренде. Не лишними будут пайетки. Более того, дизайнеры презентуют сверкающие блестящие платья, как элементы повседневного гардероба. Очень смелый образ был на показе коллекций одежды Bottega Veneta. Дизайнеры не побоялись сочетать платье в пайетках с резиновыми сапогами.

На праздничное мероприятие или деловую встречу смело покупайте стильный брючный костюм. Это классика, которая снова стала мега популярной! Какие костюмы в моде? Приталенные, свободные, "тройки", с расклешенными брюками и т. д. Очень интересно смотрятся комплекты с актуальными кружевными элементами и пайетками. Однако они подходят только для праздничных мероприятий, на деловых встречах неуместны.

Источник: pirkl.ua