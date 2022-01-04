От холдингов до ФОПов: налоговая обнародовала список проверок на 2022 год

Государственная налоговая служба Украины опубликовала перечень проверок на 2022 год. В него вошли как представители большого бизнеса, так и небольшие предприниматели. На данный момент налоговики собираются проверить почти 7 тысяч компаний.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

По состоянию на начало января в план внесли 1703 частных предпринимателя, что составляет 25,2% от общего числа запланированных проверок.

Больше всего проверок запланировано для представителей крупного, среднего и малого бизнеса. Налоговая проверит 4287 таких компаний (63,5% от общего числа запланированных проверок).

Кроме того, налоговики собираются проверить 383 (5,7%) компаний, у которых есть вопросы по военному сбору и ЕСВ. Также проверят 207 холдингов, концернов, корпораций и их контрагентов.

Меньше всего проверки коснутся финансовых учреждений. ГНС планирует посетить только 176 таких компаний.

Налоговая может проверить бизнес по причинам, которые указаны в "Плане-графике проведения плановых проверок налогоплательщиков". Согласно документу, высокий риск проведения проверок имеют компании:

у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;

имеющие отношения с контрагентами, находящимися в розыске или ликвидированными, если сумма операций более 5% от всего объема операций, но не менее 100 тысяч грн;

у которых есть информация об уклонении от налогообложения;

имеющие признаки фиктивности;

регистрация которых отменена в судебном порядке;

относительно которых установлен факт неподачи налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;

находящиеся в розыске;

которые признаны банкротами.

Напомним, одна из последних проверок налоговой закончилась громким скандалом. ГНС потребовала от компании "Синэво Украина" уплатить 1,1 миллиарда гривен дополнительного налога. В компании сообщают, что налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании.

В "Синэво" не согласились с решением ГНС и заявили, что обратятся в суд. Другие представители бизнеса, в частности "Новая почта", вступились за "Синэво". В компании отметили, что также сталкивались с ситуацией, когда полномочия государственных органов трактуются ими неограниченно и опасно для бизнеса.

В ситуацию вмешался глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он заверил, что Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении "Синэво" 1,1 млрд грн налогов и проведет дополнительную проверку с полным соблюдением законодательства и прав налогоплательщика.