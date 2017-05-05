Отказ увеличить квоты для украинской агропродукции — промежуточное решение — Микольская

05 мая 2017, 09:27
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Окончательное решение по квотам на ввоз продукции в ЕС принимает Европарламент, поэтому Украина продолжит отстаивать неоходимость увеличения квот

Отказ увеличить квоты для украинской агропродукции — промежуточное решение — Микольская | АПК | Дело Увеличить картинку

Правительство Украины продолжит отстаивать необходимость принятия Европарламентом решения об увеличении квот на украинскую продукцию АПК, несмотря на отрицательный вердикт комитета по международной торговле. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Микольская рассказала, что голосование комитета по международной торговле skо промежуточным этапом. А окончательное решение принимает Европарламент.

"Поэтому мы, правительство совместно с Верховною Радой Украины, с президентом Украины продолжим работу с Европарламентом и Еврокомиссией и другими институтами Европейского Союза с целью скорейшего принятия законодательного пакета о поддержке торговых преференций, ведь мы работали и будем работать для расширения присутствия украинских экспортеров на европейском рынке", — сказала она.

Замминистра добавила, что будущее голосование в Европарламенте по расширению квот чрезвычайно важно для Украины не только с экономической, но и политической точки зрения.

"Украинская сторона подчеркивает исключительно политическую важность дополнительных преференций как сигнала единства европейского сообщества с усилиями Украины, которые осуществляются в контексте противостоянии торговой, транзитной и финансовой агрессии со стороны РФ", — добавила она.

Напомним, комитет Европарламента по международной торговле 4 мая проголосовал против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу — на 650 тыс. т, пшеницу — 100 тыс. т, ячмень — 350 тыс. т, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. т, овес — 4 тыс. т, мед — 3 тыс. т, виноградный сок — 500 т, переработанные томаты — 5 тыс. т.

В марте 2017 года комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения квот на зерновые и переработанные томаты из Украины.

Согласно соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. т, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов — 8 тыс. т, сухого молока — 1,5 тыс. т, сливочного масла — 1,5 тыс. т, яичных продуктов — 1,5 тыс. т, яиц — 3 тыс. т, свинины — 40 тыс. т.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. т, ячменю — 250 тыс. т, кукурузе — 400 тыс. т, сахару — 20 тыс. т, меду — 5 тыс. т, обработанным томатам — 10 тыс. т, виноградному и яблочному соку — 10 тыс. т, овсу — 4 тыс. т, чесноку — 500 т.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: квоты , сельское хозяйство , европа , европарламент , евросоюз

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Отказ увеличить квоты для украинской агропродукции — промежуточное решение — Микольская | АПК | Дело
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