Отказ увеличить квоты для украинской агропродукции — промежуточное решение — Микольская

Правительство Украины продолжит отстаивать необходимость принятия Европарламентом решения об увеличении квот на украинскую продукцию АПК, несмотря на отрицательный вердикт комитета по международной торговле. О этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Микольская рассказала, что голосование комитета по международной торговле skо промежуточным этапом. А окончательное решение принимает Европарламент.

"Поэтому мы, правительство совместно с Верховною Радой Украины, с президентом Украины продолжим работу с Европарламентом и Еврокомиссией и другими институтами Европейского Союза с целью скорейшего принятия законодательного пакета о поддержке торговых преференций, ведь мы работали и будем работать для расширения присутствия украинских экспортеров на европейском рынке", — сказала она.

Замминистра добавила, что будущее голосование в Европарламенте по расширению квот чрезвычайно важно для Украины не только с экономической, но и политической точки зрения.

"Украинская сторона подчеркивает исключительно политическую важность дополнительных преференций как сигнала единства европейского сообщества с усилиями Украины, которые осуществляются в контексте противостоянии торговой, транзитной и финансовой агрессии со стороны РФ", — добавила она.

Напомним, комитет Европарламента по международной торговле 4 мая проголосовал против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу — на 650 тыс. т, пшеницу — 100 тыс. т, ячмень — 350 тыс. т, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. т, овес — 4 тыс. т, мед — 3 тыс. т, виноградный сок — 500 т, переработанные томаты — 5 тыс. т.

В марте 2017 года комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения квот на зерновые и переработанные томаты из Украины.

Согласно соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. т, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов — 8 тыс. т, сухого молока — 1,5 тыс. т, сливочного масла — 1,5 тыс. т, яичных продуктов — 1,5 тыс. т, яиц — 3 тыс. т, свинины — 40 тыс. т.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. т, ячменю — 250 тыс. т, кукурузе — 400 тыс. т, сахару — 20 тыс. т, меду — 5 тыс. т, обработанным томатам — 10 тыс. т, виноградному и яблочному соку — 10 тыс. т, овсу — 4 тыс. т, чесноку — 500 т.