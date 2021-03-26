Открыть полноценный МРТ-кабинет и остаться в плюсе — реально с МРТ б/у!

Диагностический кабинет МРТ — возможность четко и своевременно определять диагнозы пациентов. Покупка МРТ при открытии клиники является одной из основных проблем, так как это дорого (стоимость нового МРТ-аппарата стартует от 2 миллионов гривен), рискованно, сложно осуществимо без связей с поставщиками. С целью минимизации рисков можно приобрести МРТ б/у, сэкономив немалую сумму без ущерба для качества диагностики.

Купить МРТ б/у — выгодная и быстроокупаемая инвестиция

Преимущества покупки новой диагностической техники неоспоримы. Новый аппарат будет выглядеть нетронутым. На протяжении нескольких лет вы сможете рассчитывать на бесплатное сервисное обслуживание по гарантии.

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Но все ли так безоблачно? Новая модель может оказаться функционально невыгодной (ее еще не успели протестировать временем), требовать частого обслуживания и стоить очень дорого.

Б/у МРТ стоит в разы дешевле, при этом функциональность у него ни в чем не уступает новому оборудованию. Покупая такой аппарат, вы получаете проверенное качество и доказанную работоспособность. Несмотря на то, что техника б/у, на нее предоставляется гарантия. В частности, компания Assist Medical реализует томографы бывшие в употреблении с длительной официальной гарантией.

Быстроокупаемая техника МРТ б/у:

предварительно проходит проверку (к продаже предлагаются только исправные системы, пригодные к эксплуатации и соответствующие требованиям МОЗ);

комплектуется всевозможными оригинальными деталями (для проведения ТО не придется заказывать детали из-за границы и долго ждать их прибытия, а значит, минимизируется вероятность простоя);

дешевле не только по стоимости, но и в обслуживании, а также в ремонте.

Assist Medical — надежный поставщик б/у диагностического оборудования от ведущих производителей

Компания Assist Medical предлагает б/у МРТ бренда Siemens, который успел зарекомендовать себя на рынке как поставщик №1. В нашем ассортименте можно подобрать диагностическое оборудование для любой клиники: частной, государственной, узконаправленной или универсальной.

В дополнение к основному ассортименту продукции компания Assist Medical предоставляет:

оригинальные детали для технического обслуживания и ремонта томографов;

сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание в исполнении квалифицированных мастеров;

услуги доставки и установки МРТ в вашей клинике;

консультации, презентации и обучение персонала клиники работе с МРТ.

В 2020 году компания Assist Medical получила награду "Выбор потребителя" по поставкам б/у оборудования в Украине. Доверие покупателей является лучшим показателем качества оборудования уровня и обслуживания клиентов.

Заказывайте б/у медицинское оборудование в Assist Medical и задайте новый темп своему бизнесу.