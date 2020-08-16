Транспорт 1 час назад

Пандемия — не помеха: "Украинское Дунайское пароходство" получило рекордную прибыль

Положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов

Фото: пресс-слудба "Украинского Дунайского пароходства" Фото: пресс-слудба "Украинского Дунайского пароходства"
Фото: пресс-слудба "Украинского Дунайского пароходства"

За первое полугодие текущего года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) получило 34,6 млн грн прибыли, что является одним из его крупнейших финансовых показателей за последние годы.

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Такие данные сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис — это не только о потерях, но и о новых возможностях — "Украинское Дунайское пароходство". За эти непростые первые полгода 2020-го компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года "Украинское Дунайское пароходство" заработало в 4 раза меньше — 8,4 млн грн, в 2018-м — 0,5 млн грн, а в 2017-м вообще получилось в минус", — отметил глава Министерства.

Как отмечают в Мининфраструктуры, положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, а именно — благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряду внедренных антикоррупционных мер.

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ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2,4 тысяч км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

УДП располагает морским и речным флотом, а также имеет удачное географическое расположение базовых портов Рени, Измаил, Усть-Дунайск, что способствует созданию транспортного узла, который обеспечивает внешнеэкономические интересы Украины в придунайских странах, а также в странах Черного и Средиземного морей.

В настоящее время Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, который насчитывает 125 единиц несамоходного флота.

Напомним, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,499 млн грн, что в 20 раз меньше, чем за 2016 год.

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