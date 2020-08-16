Пандемия — не помеха: "Украинское Дунайское пароходство" получило рекордную прибыль

За первое полугодие текущего года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) получило 34,6 млн грн прибыли, что является одним из его крупнейших финансовых показателей за последние годы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Такие данные сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис — это не только о потерях, но и о новых возможностях — "Украинское Дунайское пароходство". За эти непростые первые полгода 2020-го компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года "Украинское Дунайское пароходство" заработало в 4 раза меньше — 8,4 млн грн, в 2018-м — 0,5 млн грн, а в 2017-м вообще получилось в минус", — отметил глава Министерства.

Как отмечают в Мининфраструктуры, положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, а именно — благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряду внедренных антикоррупционных мер.

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2,4 тысяч км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

УДП располагает морским и речным флотом, а также имеет удачное географическое расположение базовых портов Рени, Измаил, Усть-Дунайск, что способствует созданию транспортного узла, который обеспечивает внешнеэкономические интересы Украины в придунайских странах, а также в странах Черного и Средиземного морей.

В настоящее время Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, который насчитывает 125 единиц несамоходного флота.

Напомним, ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" в 2017 году получило чистую прибыль в размере 1,499 млн грн, что в 20 раз меньше, чем за 2016 год.