Пандемия повысила инициативность и инновационность сотрудников — HR-директор "Дарницы"

В марте, в начале активной фазы карантина, спрос на отдельные препараты фармацевтической компании "Дарница" вырос в пять раз. Поэтому каждый сотрудник компании делал все от него зависящее, чтобы в условиях ограничений обеспечить потребности украинцев в необходимых лекарствах. Об этом в интервью "Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса" рассказала директор по управлению персоналом фармацевтической компании "Дарница" Татьяна Герман.

Она отметила, что за время карантина значительно вырос уровень ответственности, инициативности и инновационности сотрудников компании.

"Мы всегда поощряем личную инициативу, создаем условия для инноваций — такой тип культуры в компании сложился исторически. Пандемия еще больше повысила градус инновационности. Работники не просто массово перешли в онлайн — в отдельных командах появились цифровые лидеры, которые помогали освоить новые инструменты и более широко применять цифровые решения для рабочих задач. Конечно, карантинные меры принесли ряд ограничений и это сказалось на общем настроении. Еще вчера ты сидел в офисе, общался с коллегами, а сегодня все рабочее взаимодействие перешло в мессенджеры", — отметила директор по управлению персоналом "Дарницы".

"Чтобы каждый работник четко понимал, как компания работает в новых условиях, мы усилили внутреннюю коммуникацию и рассказывали обо всех шагах и решения, — добавляет Татьяна Герман. — Мы заметили, что формат видео лучше воспринимается людьми, чем текстовые сообщении и теперь практикуем регулярные видеообращения СЕО. Параллельно активизировали коммуникацию в закрытой группе в Фейсбуке, которая объединяет 50% сотрудников. Чтобы помочь психологически адаптироваться к новой реальности ввели public talk с привлечением специалистов-психологов — общались на тему эмоционального интеллекта, позитивного мышления и адаптации в новом мире".

Герман также напомнила, что во время активной фазы карантина "Дарница" организовала работу так, что все не задействованные на производстве сотрудники могли работать дистанционно. Кроме того, совещания, встречи и экскурсии на производство перешли в онлайн.

"ИТ-инфраструктура компании была готова к подобным вызовам, у нас многие процессы оцифрованы, поэтому проблем с переходом на дистанционную работу не возникало. Производство не прекратило работу, поэтому мы использовали возможности Аzure Maps от Microsoft. Расписали маршруты, изменения, домашние адреса работников и программа строила оптимальную логистику на предприятие и в обратную сторону, чтобы сделать этот процесс более безопасным. В стенах компании сотрудники максимально защищены — во всех помещениях проводится дополнительная санитарная обработка, люди обеспечены антисептиками, масками и имеют медицинское страхование. Дополнительно был создан резервный фонд лекарств", — рассказывает Татьяна Герман.

Напомним: фармацевтическая компания "Дарница" вошла в топ-20 рейтинга работодателей Украины. Респонденты назвали "Дарницу" в качестве одного из самых желанных мест для работы.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года фармацевтическая компания "Дарница " провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации — в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда. Кроме того, компания успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина.