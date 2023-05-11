Parimatch остаточно закриває український підрозділ

Гемблінгова компанія Parimatch звільнила усіх працівників в Parimach UA. Про це повідомила CEO українського підрозділу Наталія Гілевич в Facebook.

Як повідомила Наталія Гілевич, вже завтра, 12 травня, остаточне закриття компанії PM UA.

“Весь колектив звільнений, я також залишаю посаду. Подальшу роботу подовжать адвокати та юридичні компанії”, - написала Наталія Гілевич.

Також минулого місяця стало відомо, що компанія провела масштабні скорочення в Україні.

Йшла мова про звільнення 750 людей з GR8 Tech (IT-компанія із орбіти гемблінгового холдингу Parimatch). Скоротили також 80% команди "Паріматч Україна" - це близько 350 людей.

У квітні холдинг Parimatch оголосив про звільнення співробітників через санкції РНБО. На виконання рішення про застосування санкцій РНБО мало бути звільнено або припинено контрактні відносини із 1 100 людей, які працювали з українським офісом компанії ТОВ Паріматч. Рішення про санкції щодо української компанії Паріматч ухвалили 11 березня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський указом №145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, зокрема низки компаній зі сфери грального бізнесу з Росії та з України.

Основна причина санкцій - співпраця з росіянами та ухилення від податків. У списку виявився найбільший місцевий оператор Parimatch. Санкції запроваджено на 50 років.

У Parimatch заявили, що через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну відкликав свій бренд і франшизу з Росії. Також компанія ввела заборону на використання бренду в будь-яких формах та видах у Росії.