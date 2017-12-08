Переговоры аэропорта "Львов" с Ryanair приостановлены

Переговоры между аэропортом "Львов" и лоукостом Ryanair приостановлены. В то же время аэропорт активно проводит переговорный процесс с итальянским лоукостом Ernest Airlines и английским EasyJet. Об этом заявила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская.

"С Ryanair сейчас переговоры приостановлены. Некоторые планы, которые имел Ryanair, уже подхватили другие. К примеру, Wizz Air начинает летать в Лондон", — коротко констатировала Романовская.

По ее словам, в настоящее время началось активное сотрудничество с итальянским лоукостом Ernest Airlines. Также продолжается переговорный процесс с другими бюджетными авиакомпаниями.

"Ведем переговоры с испанской компанией, с английским EasyJet", — рассказала директор.

Романовская также рассказала о планах по открытию трансатлантического перелета в США (Нью-Йорк) и Канаду (Торонто).

"Следует наконец вернуть прямую связь с Америкой, где у нас мощный ресурс в лице многочисленной диаспоры", — подчеркнула она.

Романовская уточнила, что на сегодняшний день с аэропортом сотрудничает 25 авиакомпаний, включая чартеры.