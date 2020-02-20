Транспорт 1 час назад

Переломный момент в авиации: в Австралии успешно испытали "солнечный" беспилотник (ВИДЕО)

Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем

Переломный момент в авиации: в Австралии успешно испытали "солнечный" беспилотник (ВИДЕО) Переломный момент в авиации: в Австралии успешно испытали "солнечный" беспилотник (ВИДЕО)
Фото: YouTube

В Южной Австралии успешно испытали беспилотник Phasa-35 на солнечной энергии с размахом крыльев 35 метров. Об этом сообщает Лига.Бизнес.

Создатели аппарата уверены, что новый самолет может стать "переломным моментом на рынке авиации и космонавтики, заполняя разрыв между самолетами и спутниковыми технологиями".

Аппарат был спроектирован, построен и запущен менее чем за два года. Он выполнен из легких композитных материалов. Создатели утверждают, что аккумуляторы с длительным сроком службы и высокоэффективными солнечными технологиями могут позволить самолету, работающему в стратосфере, в более высоких слоях атмосферы Земли, выполнять полеты продолжительностью до одного года.

Кратко и по делу в Telegram

Это долговечная и недорогая альтернатива спутникам, характеризующаяся гибкостью конструкции. Он может использоваться для многих ценных применений, включая обнаружение лесных пожаров и наблюдение за морем.

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