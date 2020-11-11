Перетворення Riviera Villas у Riviera Village: кейс від Fedoriv Agency

Маркетингове агентство Fedoriv провело репозиціювання комплексу Riviera Villas, зробивши його частиною великої історії Riviera Village — тепер клубне містечко об’єднує райони на обох берегах каналу Дніпра. Тільки за першу половину 2020 року компанія виконала річний план продажів нерухомості.

Riviera Villas існує вже 10 років. Компанія зростала здебільшого органічно. За час існування територія містечка збільшилася з 10 до 150 га. Відтоді змінилися не тільки масштаби, а і портрет покупця — для забудовників стало актуальним питання переосмислення стратегії і загальної концепції проекту.

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Мета Fedoriv Agency:

• Наведення різкості;

• Структурування бізнесу;

• Створення стратегії розвитку на найближчі 3-5 років.

Агентство почало роботу з комплексного дослідження цільової аудиторії клієнта та організації стратегічних сесій. Команда провела анкетування, зібрала фокус-групи і взяла інтерв’ю у мешканців Riviera та потенційних резидентів комплексу. До досліджень навіть долучили фізіогноміста — експерта з типів особистості та характеру людини за рисами і будовою обличчя, щоб типізувати мешканців Riviera, з якими не вийшло поспілкуватися.

Завдяки детальному вивченню аудиторії і роботі з трендами, агентство дійшло потужного висновку: заможні люди змінилися і наразі тяжіють до концепції мінімалізму та простоти. Будинок, яхта, дорогий годинник — більше не показник розкоші. Цінності набуває досвід, можливість мандрувати світом, побачити океан і спробувати всі різновиди вин.

Нове покоління багатіїв сприймають житло як місце осілості, де можна взяти паузу і відпочити від роботи та занадто бурхливого міського життя, побути в тиші, видихнути і перезавантажитись.

"Ми переглянули роль Riviera для людини. Відтепер бізнес Riviera — це не продаж земельних ділянок, а створення унікальної екосистеми для унікальних людей. Для молодих активних підприємців, які вміло балансують між світом бізнесу та особистим гедонізмом", — зазначає бренд-лідерка Fedoriv Agency Тамріко Кебурия.

Етапи роботи

— Визначення конкурентів

Як виявилось, головний конкурент це зовсім не заміське селище по сусідству, а Київ — бурхливий мегаполіс, у якому зосереджені гроші, влада і нескінченні розваги. Riviera цiлковите протиставлення столиці — тихе помірне місце на березі Дніпра, де можна побути в спокої.

"Проводити вихідні в місті все одно, що ночувати в офісі", — наголошують Fedoriv Agency. Життя у клубному містечку дозволяє розуму заспокоїтися, а тілу розслабитися. Дуже доречним виявляється місце розташування комплексу, адже він не має знаходитися занадто близько до міста. Riviera розміщується на березі Київського моря і обвідного каналу Дніпра в сосновому лісі, але при цьому в 30 км від Хрещатика.

— Перетворення містечка в спільноту

На початку Riviera замислювалася як закрите VIP-поселення мільйонерів, загальною кількістю 20-40 будинків, утім, зараз це великий комплекс, що зростає і розвивається. У ньому формується певний соціум, тому виникає необхідність в появі нових правил життя. Це наштовхнуло Fedoriv Agency на ідею створення Конституції цінностей Riviera. Команда сформулювала 5 важливих цінностей, на яких будуватиметься спільнота — природа, добросусідство, супердитинство, гедонізм та тиша.

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За задумом, центром подій стане громадський простір всередині містечка — клубний будинок Riviera Plaza, що дозволить мешканцям спілкуватися між собою. Там розташовуватиметься ресторан здорової їжі, спа-зона, бізнес-центр.

— Пришвидшення еволюції

Riviera Villas мав бути районом з класичною архітектурою і будинками від 1 млн доларів. Утім, світ змінився і сучасному мільйонеру не завжді потрібен палац, тепер він мріє про відпочинок на природі біля багаття.

"Ми зробили крок на випередження. Провели рестайлінг Riviera Villas і перетворили містечко у великий проект, який називається Riviera Village. Ми оновили генплан містечка разом з австрійським архітектором Гернотом Лейхером. Об'єднали всі райони на обох берегах каналу Дніпра. Тепер Riviera Village охоплює 150 га території та включатиме і Villas і нові райони Wellness, Forest, Dachas та інші. Це гарні будинки, як в старих американських фільмах, але при цьому споруди сучасні", — розповідає Андрій Федорів.

Fedoriv Agency пришвидшили процес перетворення Riviera в місце, в якому кожен може знайти будинок своєї мрії — будь то мінімалістична смарт-дача чи сімейна резиденція у класичному стилі.

— Розклали, Розділили, Розібрали

Агентство розділило всі сервіси селища на зрозумілі блоки. Riviera Sport — все від йоги до яхтингу. Riviera Club — клуб сімейного дозвілля для резидентів і гостей селища. Riviera Kids — освіта й активності для дітей. Окрім цього є Riviera Service і Concierge — послуги, що створюють додатковий комфорт на території. Спектр сервісів будуть розширювати за запитом мешканців Riviera.

Змінили візуальний стиль

Креативна команда почала роботу над редизайном зі створення нового логотипа. Дворядкове написання Riviera Village символізує два береги, на яких стоїть містечко. Riviera — це насамперед місце для життя та відпочинку на природі, тому в дизайні використали природні кольори: небесно-блакитний, кольори дерева та листя.

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Щоб стиль здавався легким і передавав масштаб Riviera, дизайнери не навантажували його зайвими деталями, залишивши багато місця між елементами. Та це все слова. Краще один раз подивитися.

Fedoriv Agency працювали над глобальними змінами, разом з цим робота над прискоренням розвитку вже йшла дуже активно: було проведено декілька діджитальних кампаній, які вивели проект на новий рівень. За півроку Riviera Villas виконали річний план продажів, збільшили вхідний потік у 4 рази, вартість ліда знизили у 5 разів та вдалося скоротити строк прийняття рішень у майже у 2 рази.