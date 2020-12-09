Петр Михайлишин из "Эпицентр К" о том, как сохранить лидерство и расти дальше

Генеральный директор группы компаний "Эпицентр К" Петр Михайлишин рассказывает, как компания удерживает свое лидирующее положение на рынке и справляется с вызовами, связанными с пандемией коронавируса.

Как менялась компания с момента основания, каковы ее позиции на рынке сейчас?

История группы компаний "Эпицентр К" началась в 1996 году с магазина керамической плитки площадью всего 25 квадратных метров на улице Петра Запорожца в Киеве. Уже через семь лет в декабре 2003 года Александр и Галина Гереги открыли в Киеве первый в Украине строи­тельный гипермаркет. С тех пор сеть "Эпицентр К" прошла эволюцию от строительных гипермаркетов до строительно-хозяйственных и переросла в крупнейшую в Украине сеть торговых центров. Компания успешно осваивает новые направления деятельности, параллельно меняя привычный для украинцев формат "Эпицентров К".

Сегодня группа компаний объединена в уникальную экосистему: торговые центры, аграрный бизнес, производство керамической плитки, деревообработка, мощные логистические и социальные инфраструктурные объекты по всей Украине.

Сегодня группа компаний объединена в уникальную экосистему: торговые центры, аграрный бизнес, производство керамической плитки, деревообработка, мощные логистические и социальные инфраструктурные объекты по всей Украине

Какие события стали поворотными в становлении "Эпицентра К"?

Несмотря на то, что "Эпицентр К" уже много лет является лидером непродуктового ритейла, мы никогда не почивали на лаврах: постоянно развиваемся, находим новые ниши, стремимся предоставлять покупателям самый широкий выбор. Так, десять лет назад у нас было 40 торговых департаментов, а сейчас их уже более 70. "Эпицентр К" уже давно не просто строительный гипермаркет. Если в начале развития строительные товары в нашем ассортименте составляли 20%, то сейчас лишь 6,9%. У нас представлена вся непродовольственная, а теперь уже и продовольственная линейка товаров.

В 2019 году группа компаний инвестировала в экономику Украины более 9,5 млрд грн, причем на ритейл пришлась лишь малая часть. Мы вкладывали и продолжаем вкладывать в строительство элеваторов, покупку техники, развитие логистики и собственного производства керамической плитки. Во время кризисов стараемся еще больше наращивать инвестиции, чтобы поддержать экономику Украины, ведь это новые рабочие места, налоги в бюджеты разных уровней, увеличение ВВП.

Назовите тренды, наиболее влияющие на вашу отрасль и на компанию. Какие вызовы стоят перед "Эпицент­ром К" сейчас?

Во время карантина украинцы привыкли покупать онлайн, и пути назад нет. К тому же стало понятно, что в интернете можно покупать не только бытовую технику и детские товары, но и, например, мебель и строительные материалы. Покупатели, оценив удобство онлайн-покупок, и в некарантинных условиях будут пользоваться преимуществами интернет-шопинга. Это означает, что мы должны значительно ускорить внедрение онлайн-сервисов, которые помогут улучшить опыт совершения покупок в нашей омниканальной эко­системе, а также больше инвестировать в строительство логистических комплексов, которые будут обслуживать не только торговые центры, но и онлайн-торговлю.

В настоящее время у нас есть два фулфилмент-центра в Киеве (на улице Вискозной и улице Полярной) общей площадью 42 тысячи квадратных метра и центральный логистический центр в Калиновке (Киевская область) на 80 тысяч квадратных метров, который обеспечивает 75 % поставок в наши ТЦ. Сейчас в Калиновке мы строим новый фулфилмент-центр площадью 73 тысячи квадратных метра с самой современной сортировочной и мезонинной системой складирования, объединенной конвейерной системой. В течение двух лет планируем построить еще два крупных объекта общей площадью 100 тысяч квадратных метров, то есть фактически удвоить действующие логистические мощности.

Также темой №1 для нас остается импортозамещение: компания старается избавляться от валютной составляющей и развивать внутреннее производство. В июле прошлого года мы запустили первую очередь завода керамической плитки в Калиновке (две линии) мощностью 6 млн квадратных метров в год. В начале 2021 года будет запущена третья производственная линия, что позволит увеличить мощности завода до 9 млн квадратных мтров в год. Продолжается модернизация действующего завода "Карпатская керамика" (г. Калуш), что позволит нарастить его мощность до 3 млн квадратных метров. На очереди запуск производства сан­фаянсовых изделий (умывальников и унитазов).

В сегменте аграрного бизнеса "Эпицентр Агро" стремится не просто вырастить урожай и продать его на экспорт, но и развивает внутреннюю переработку.

Как в компании проводится набор и обучение персонала?

Около 95% директоров торговых центров "Эпицентр К" начинали свою карьеру в компании обычными сотрудниками. Секрет в многоуровневой системе развития карьеры от стажера до директора с возможностью дальнейшего роста, которая построена на постоянном повышении квалификации наших сотрудников. Ежегодно в компании проходит более 67 тысяч внутренних тренингов, обучений от поставщиков, семинаров и воркшопов.

В конце прошлого года был взят курс на диджитализацию учебного процесса — автоматизацию карьерных планов сотрудников и создание специальной онлайн-платформы, где коллеги смогут самостоятельно отслеживать свой прогресс и видеть, например, какие тренинги им необходимы, чтобы перейти на следующую карьерную ступень.

Пандемия коронавируса, вынужденный карантин и удаленная работа многих сотрудников значительно ускорили цифровые трансформации в компании. За время карантина мы запустили сразу несколько форматов онлайн-обучения. Фактически карантин дал старт внутренней "Академии Эпицентр".

Одни предприниматели расценивают кризис как возможность для рывка. Они становятся лидерами рынка или просто закрепляются на нем. Но есть и те, кто старается не рисковать и выходит из бизнеса до лучших времен. Что для вас и вашей компании означает кризис?

Исторически сложилось, что для компании "Эпицентр К" кризис — это один из самых мощных толчков для развития. Для компании, которая в своем сегменте занимает лидирующую позицию, одна из ключевых целей — удержать динамику, не остановиться в развитии и повысить технологичность. Карантин только ускорил реализацию этих целей, ведь в условиях вызванного карантином локдауна мы были вынуждены действовать быстро и решительно.

Мы ускорили процессы внедрения инновационных технологий и современных сервисов, открыли в новом формате центры выдачи заказов интернет-магазина epicentrk.ua с адресной системой хранения, автоматизацией всех процессов, комфортной зоной ожидания с детским уголком и онлайн-витринами.

Также мы инвестируем в большой проект — строительство в Хмельницкой области интеллектуального центра, который будет заниматься разработкой IT- и диджитал-продуктов.

Как коронакризис повлиял на планы компании? Изменились ли сроки и методы планирования?

Ежегодно мы закладываем в своих планах, как правило, 20% роста. В этом году, по оптимистическому сценарию, мы выйдем на прошлогодние показатели. Но это не повод останавливать развитие. "Эпицентр К" намерен активно расширять присутствие своих shop-in-shop за пределами собственных ТЦ (сейчас их 73), например, Центров техники ЦЕ ТЕ, галерей "Деко", детских магазинов E.PIC, швейцарской сети магазинов спорттоваров Intersport, магазинов польского бренда 4F. Кроме того, компания концентрируется на строительстве "Эпицентров К" оптимального формата — 5-6 тысячи квадратных метров в райцентрах. Мы готовы открыть еще около 50 таких объектов. Сегодня также есть запрос на трех-четырехэтажные ТЦ "Эпицентр К" в центральной части крупных городов.

Что станет двигателем развития компании в будущем?

Прежде всего корпоративный дух. Девиз "Эпицентра К" — не останавливаться в развитии, несмотря на кризисы и экономическую нестабильность. Это и есть постоянной движущей силой.