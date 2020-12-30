Петро Порошенко зробить сенсаційне зізнання у передачі "Велика політика" на "5 каналі"

Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".
Його сенсаційне зізнання, оцінка дій влади і не тільки — у першій частині програми.
Згодом до студії прийдуть:
· Юлія Клименко, народна депутатка "Голос";
· Олена Шуляк, заступниця голови фракції "Слуга народу";
· Леонід Ємець, депутат Київради, "Європейська солідарність";
· Данило Мокрик, журналіст;
· Павло Кухта, керівник із політичних питань Київської школи економіки, в.о. міністра економіки України (2020);
· Тетяна Острікова, експертка з економічних питань.
Коронакриза. Конституційна безвихідь. І примарна єдність монобільшості.
Чи впоралася влада з викликами 2020-го?
Про це і не тільки ведуча Анна Мірошниченко говоритиме з гостями "Великої політики".
Разом вони підбиватимуть підсумки року.
Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".