Петро Порошенко зробить сенсаційне зізнання у передачі "Велика політика" на "5 каналі"

Спеціальним гостем Анни Мірошниченко у програмі "Велика політика" буде Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність".

Його сенсаційне зізнання, оцінка дій влади і не тільки — у першій частині програми.

Згодом до студії прийдуть:

· Юлія Клименко, народна депутатка "Голос";

· Олена Шуляк, заступниця голови фракції "Слуга народу";

· Леонід Ємець, депутат Київради, "Європейська солідарність";

· Данило Мокрик, журналіст;

· Павло Кухта, керівник із політичних питань Київської школи економіки, в.о. міністра економіки України (2020);

· Тетяна Острікова, експертка з економічних питань.

Коронакриза. Конституційна безвихідь. І примарна єдність монобільшості.

Чи впоралася влада з викликами 2020-го?

Про це і не тільки ведуча Анна Мірошниченко говоритиме з гостями "Великої політики".

Разом вони підбиватимуть підсумки року.

Вмикайте 30 грудня о 19:10 на "5 каналі".