Підрозділ українського журналіста отримав машину від Favbet Foundation та ФК "Динамо"

Favbet Foundation та київське "Динамо" придбали автомобіль для підрозділу ЗСУ, в якому воює 63-річний спортивний журналіст із Дніпра Віктор Ожогін.

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Ожогін пішов на війну добровольцем у 2014-му. У лютому цього року спочатку отримав у військкоматі формальну відмову за віком, але наполіг на своєму. Сьогодні служить у батальйоні "Дніпро-1", одній із частин Нацгвардії, де обіймає посаду заступника командира роти. Опинився там, де найгарячіше — на рідному Донбасі. Воював за Маріуполь, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, сьогодні виконує бойові завдання під Слов'янськом.

Попередню машину бійці підірвали після пошкоджень від мінометного обстрілу, щоб не дісталася ворогові. "Машину підірвав гранатою, — розповів Віктор. — Пробив одне колесо — поремонтував. А потім потрапив під мінометний обстріл — правий бік знову, обидва колеса. Довелося підірвати".

На таку новину миттєво відреагував Олексій Семененко, український спортивний журналіст, футбольний телекоментатор та віцепрезидент ФК "Динамо". Разом з Ожогіним вони навчалися на факультеті журналістики, а у 1980-1990 роках вели репортажі про поєдинки своїх улюблених команд: Олексій Семененко — київського «Динамо», Віктор Ожогін — «Дніпра».

Бажання Олексія Семененка відправити на фронт нового авто здійснилося через два тижні. Ініціативу підтримав партнер київського "Динамо" — Favbet Foundation, відомий волонтер Юрій Тира, режисера студії документальних фільмів холдингу «Вечірній квартал» Олександра Брагіна та менеджера київського «Динамо» Тараса Туркевича.