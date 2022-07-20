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Підрозділ українського журналіста отримав машину від Favbet Foundation та ФК "Динамо"

Підрозділ українського журналіста отримав машину від Favbet Foundation та ФК "Динамо"

Favbet Foundation та київське "Динамо" придбали автомобіль для підрозділу ЗСУ, в якому воює 63-річний спортивний журналіст  із Дніпра Віктор Ожогін.

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Ожогін пішов на війну добровольцем у 2014-му. У лютому цього року спочатку отримав у військкоматі формальну відмову за віком, але наполіг на своєму. Сьогодні служить у батальйоні "Дніпро-1", одній із частин Нацгвардії, де обіймає посаду заступника командира роти. Опинився там, де найгарячіше — на рідному Донбасі. Воював за Маріуполь, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, сьогодні виконує бойові завдання під Слов'янськом.

Попередню машину бійці підірвали після пошкоджень від мінометного обстрілу, щоб не дісталася ворогові. "Машину підірвав гранатою, — розповів Віктор. — Пробив одне колесо — поремонтував. А потім потрапив під мінометний обстріл — правий бік знову, обидва колеса. Довелося підірвати".

На таку новину миттєво відреагував Олексій Семененко, український спортивний журналіст, футбольний телекоментатор та віцепрезидент ФК "Динамо". Разом з Ожогіним вони навчалися на факультеті журналістики, а у 1980-1990 роках вели репортажі про поєдинки своїх улюблених команд: Олексій Семененко — київського «Динамо», Віктор Ожогін — «Дніпра».

Бажання Олексія Семененка відправити на фронт нового авто здійснилося через два тижні. Ініціативу підтримав партнер київського "Динамо" — Favbet Foundation, відомий волонтер Юрій Тира, режисера студії документальних фільмів холдингу «Вечірній квартал» Олександра Брагіна та менеджера київського «Динамо» Тараса Туркевича.