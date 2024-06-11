Підсумки ювілейного ХХХ Всеукраїнського Дня Логіста

30-31 травня в Києві відбулася наймасштабніша логістична подія року — виставка-конференція ХХХ Всеукраїнська виставка День Логіста

Це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів логістики та суміжних галузей. На ній зібралися понад 1000 учасників з усіх регіонів країни щоб обговорити тенденції розвитку логістики в поточних умовах і провести перемовини з поточними і перспективними партнерами.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Партнерами конференції стали компанії:

Генеральний партнер - Навіс Груп (ваш персональний логістичний провідник)

Офіційний партнер, експерт з логістичних рішень - Пульс Лоджистик

Офіційний ІТ партнер - K2 Cloud ERP

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Партнер – Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень.

Партнер з міжнародної доставки вантажів – Meest Cargo

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів - ІНТЕРКАРГОТРАК

ІТ Партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

Міжнародний логістичний партнер - Укравтологистика

Національний логістичний партнер - УВК-Інтернешнл

Міжнародний логістичний партнер - Boxline

Партнер з міжнародних контейнерних перевезень - ЛАУДЕ.УА

Партнер багатообігової полімерної тари – Полімерцентр

Девелопмент партнер - Alterra Group

Партнер каво брейків - Liberti

Трансформаційний партнер – EALC

Офіційний Партнер з безпеки - SHERIFF

Міжнародний логістичний 3РL провайдер FM Logistic

Партнер логістичних рішень для бізнесу будь-якого розміру - Таніт Груп

Партнер з міжнародної логістики - UKRAMARINE

Міжнародна транспортно-експедиційна компанія - ТОВ "ФТП"

Партнер з діджиталізації логістичних процесів - ТРАНС.ЄУ УКРАЇНА

Надійний партнер з комплексного обслуговування автопарків – АТЛ-Автосервіс

Твій надійний Партнер із автоматизації складу - KAPELOU

Серед спікерів виступали: Андрій Мокряков, консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting; Євген Зборовський, голова Державної служби України з безпеки на транспорті; Олексій Сумарєв, CEO ТОВ «Навіс Груп»; Олексій Шестак, менеджер у сфері управління комерційною нерухомістю Alterra Group; Сергій Рудюк, директор компанії ТОВ «К2Р»; Костянтин Глушаниця, керівник департаменту комплексних рішень «Київстар»; Володимир Стефанишин, начальник відділу логістики компанії «Галичина»,

Андрія Криворотова, регіонального менеджера з авіаційних перевезень Boxline UCL Ukraine, Анжеліка Єфанова, засновниця та директорка BGS Solutions, Ірини Гузінської, менеджерки з розвитку бізнесу ТОВ «Транс.ЄУ Україна», Алла Костенко, виконавча директорка асоціації Konsort, Юлія Далібук, директорка з маркетингу robota.ua, Віталій Кучменко, керівник напрямку сервісної логістики «Пульс Лоджистик», і Олександр Мишиньов, менеджер з автоматизації складських процесів «Пульс Лоджистик», Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group, Сергій Волоський, комерційний директор ТОВ «Інтеркарготрак», Олександр Зозуля, заступник комерційного директора Uni Laman Group, Іван Ісаєнко, керівник LCL відділу ТОВ «ФТП», Святослав Давлєтов, керівник відділу ЗЕД та митних операцій FM Logistic, Андрій Мальнев і Валерій Головач, керуючі автосервісними центрами АТЛ та Віталій Шпонько, керівник відділу автоматизації складської логістики ТОВ «Капелоу».

Дискусійні панелі ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Микита Котеньов, Директор ТОВ "Мінеральні води України"

Олена Цимбалиста, Директор з логістики "Аврора мультимаркет"

Максим Курочкін, Керівник з логістики ТОВ "ПОЛІМЕР"

Вадим Андрійчук, Менеджер із забезпечення найманим транспортом ПрАТ «Карлсберг Україна»

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД, ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

Юрій Поєнко, Директор департаменту логістики VARUS

Олександр Семенцов, Генеральний директор ТОВ "Логістик Юніон", Корпорація "АТБ"

Євген Власенко, Керівник департаменту проєктів "Епіцентр К"

Олег Фещенко, Директор з дистрибуції та логістики COMFY

Євген Зубченко, в.о директора департаменту логістики "Ашан Україна"

ЗЕД. НОВІ РЕАЛІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ

Олена Гріцей, Керівник ЗЕД компанії "ІТАК"

Надія Бевз, Менеджер ЗЕД ТОВ "Аква Косметікс Груп"

Максим Добровольський, Заступник директора з логістики ЗЕД ПрАТ "МХП"

Марія Голубова, Керівник відділу імпортної логістики ТОВ "Бюро Вин" (GoodWine)

Олег Кармазінський, директор Департаменту логістики «Юг-Контракт»

B2B Медіа-група TradeMasterGroup, вітає учасників конференції з набутими знаннями і новими знайомствами.

Ми завжди раді бачити вас на наших наступних конференціях і чекаємо вас 28-29 листопада на ХХХI Всеукраїнська виставка День Логіста!

Дякуємо ЗМІ за підтримку: Logist.fm, 44.ua, Marketer, Depo, Dsnews.ua, Interfax, Worldexpo, Ukrpres.info, Open4business, Fixygen, Agrostory, Delo.ua, Aggeek, Igate, АгроЛюкс