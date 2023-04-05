PIN-UP Foundation забезпечив внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок гуманітарною допомогою

Благодійний фонд PIN-UP Foundation надав гуманітарну допомогу переселенцям і сім’ям, які мають дітей з інвалідністю, та мешкають у Костянтинівській громаді Донецької області.

Команда PIN-UP Foundation закупила понад 5 тонн харчових продуктів і засобів гігієни для підтримки українців з Бахмута, Соледара та Часового Яру, які залишили свої домівки через бойові дії та оселилися у Костянтинівській громаді. Також без уваги не залишилися і родини, які виховують дітей з інвалідністю. Видача гуманітарних наборів відбувається щодня у Волонтерському штабі «Help me», який від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає людям. Загалом допомогу вже отримали понад 1000 сімей.

фото: shutterstock, PIN-UP Foundation

«Сьогодні PIN-UP Foundation особливу увагу приділяє українцям, які постраждали від війни. Задача Фонду – допомогти тим, хто цього потребує. Тому ми відгукнулися на запит волонтерів і місцевої адміністрації міста та забезпечили людей необхідними продуктами. Фонд продовжить реалізацію гуманітарних ініціатив і підтримуватиме українців й надалі», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Гуманітарна допомога реалізується благодійним фондом PIN-UP Foundation спільно з громадською організацією «Ініціатива жінок Донбасу» та «Порядок Костянтинівки» за сприяння Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у місті Костянтинівка.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.