Пять предохранителей, которые уберегут украинский рынок азартных игр от компаний из России

Запуск в Украине цивилизованного игорного бизнеса ставит на повестку дня еще один важный вопрос — недопуск к нему российских компаний, которые более чем хорошо чувствовали себя в теневом сегменте. Сможет ли легализация решить эту проблему и заложены ли действенные механизмы ограничения доступа компаний государства-агрессора / государства-оккупанта в отечественный игорный бизнес?

Легализация азартных игр не только дает возможность обеспечить эффективный государственный контроль за этой сферой деятельности и получать деньги в государственный бюджет, но и позволяет ограничить доступ юридических лиц государства-агрессора / государства-оккупанта к этому рынку. Все необходимые нормы прописаны в профильном законе. Это абсолютно правильный и принципиальный вопрос, поскольку "лотерейщики" до этого очень сильно грешили наличием российского капитала, который прекрасно себя чувствовал, несмотря на оккупацию Крыма и события на Донбассе.

Профильный закон содержит четкие положения, которые делают невозможной работу юридических лиц, так или иначе связанных с государством-агрессором / государством-оккупантом. Так, статья 14 профильного Закона, регламентирующая требования к операторам азартных игр и согласно которой организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо — резидент Украины, содержит пять важных положений, исключающих юридических лиц государства-агрессора / государства-оккупанта.

Во-первых, руководителями, главными бухгалтерами, владельцами существенного участия и конечными бенефициарными владельцами юридического лица — резидента Украины не могут быть граждане государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или признанным государством-агрессором по отношению к Украине.

Во-вторых, компания оператор азартных игр не может быть лицом, которое прямо или косвенно контролируется в значении, приведенном в статье 1 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", резидентами иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине, или действует в их интересах.

В-третьих, конечные бенефициарные собственники компании организатора азартных игр не могут быть резидентами иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или признанным государством-агрессором по отношению к Украине.

В-четвертых, участники (акционеры) компании организатора азартных игр не могут быть конечными бенефициарными владельцами резидента иностранного государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине.

В-пятых, компания организатор азартных игр не может обладать прямо или косвенно (через другое физическое или юридическое лицо) любой долей резидента иностранного государства, государства, признанного в соответствии с законом государством-оккупантом и / или государством-агрессором по отношению к Украине.

Все это очень важные предохранители от деятельности в любом виде государства-агрессора или государства-оккупанта по отношению к нашей стране на легальном рынке азартных игр в Украине. Регулятор будет мониторить все эти факты и пресекать их в соответствии с законом.

Очевидно, понимая эту ситуацию мы имеем сегодня такое жесткое сопротивление легализации азартных игр в Украине со стороны "лотерейщиков". Ведь логично возникает вопрос, а что будет с "государственными" лотерейными компаниями, в теле которых есть российский капитал? Все это им очень невыгодно, но очень полезно в целом для страны. Но их это не интересует, ведь они думают о другом. Они мыслят категориями не о противостоянии государству-агрессору или государству-оккупанту, а о потере солидного теневого дохода, скорее всего оправдывая себя тем, что деньги якобы не пахнут.

В отличии от теневого сегмента легальный игорный бизнес отражает политическую и геополитическую реальность. Законодатель четко осознавал тот вред, который приносит государство-агрессор / государство-оккупант Украине, поэтому и вписал соответствующие ограничительные нормы. С момента запуска рынка азартных игр мяч будет на стороне Регулятора, который должен будет проводить тщательный мониторинг вышеизложенных фактов и не допускать возможности юридическим лицам страны-агрессора вести хозяйственную деятельность в Украине.

Игорь Петренко — политолог, доктор политических наук