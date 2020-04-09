По дорогам Швейцарии начали ездить водородные грузовики Hyundai

В марте по горным дорогам Швейцарии начали курсировать 18-тонные грузовики Hyundai H2 Xcient, которые работают на водороде, сообщает Reuters.

По информации агентства, Hyundai H2 Xcient имеют топливный элемент мощностью 190 кВт и семь резервуаров, в которые помещается почти 35 кг водорода.

На одной заправке грузовик может проехать более 400 км, что является более высоким показателем, чем у грузовиков с электрическими батареями.

Изначально курсировать начнет 50 грузовиков H2 Xcient. К 2025 году планируется вывести на швейцарские дороги 1,6 тысячи таких машин. В 2020 году аналогичные проекты планируется запустить как минимум еще в двух европейских странах. Кандидатами названы Австрия, Германия, Нидерланды и Норвегия.

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Пока водород в Швейцарии намного дороже дизельного топлива, но в Hyundai надеются, что к 2030 году он подешевеет до того же уровня.

В настоящее время в компании рассчитывают на налоговые льготы от государства, а также собственные ресурсы, чтобы сделать грузовики H2 Xcient экономически выгодными для своих партнеров: конечных пользователей, автозаправочных станций и поставщиков экологически чистого водорода.