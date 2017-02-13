Почему до сих пор не выпустили акции ПАО "Укрзализныця"

Сегодня заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил о риске прекращения деятельности акционерного общества, созданного на базе имущества предприятий "Укрзализныци" из-за невыпущенных акций общества. В ПАО "Укрзализныця" пояснили, почему он возник.

"Выпуск акций ПАО "Укрзализныця" зависит от действий Министерства инфраструктуры Украины. Обеспечить подписание решения о размещении акций общества и осуществить размещение первого их выпуска Постановление КМУ от 2 сентября 2015 № 735 обязывает именно Мининфраструктуры", — говорится в сообщении УЗ.

Также УЗ ожидает от министерства передачи акций ЧАО "КЭЗ Транссигнал" для выполнения Постановления Кабмина от 25 июня 2014 №200. От этого также зависит выпуск акций.

"Это единственное из семи частных акционерных обществ-заводов, которые определены постановлением, акции которого не переданы УЗ. Общество неоднократно обращалось в министерство с просьбой осуществить передачу акций завода, однако это дело не продвигается", — отмечается в сообщении.

Сейчас единственным акционером и учредителем ЧАО "КЭЗ Транссигнал" является государство в лице Мининфраструктуры. Из-за несоответствия между размером уставного капитала "КЭЗ Транссигнал" и суммой выпуска акций этого завода, с разрывом почти 1,5 млн грн, его акции депозитарное учреждение не принимает к зачислению в ценных бумагах ПАО "Укрзализныця". Мининфраструктуры имеет все полномочия устранить этот разрыв и передать акции завода УЗ, что является условием для выпуска ее акций.

Постановление КМУ от 2 сентября 2015 № 735 "Вопросы публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" обязывает Министерство инфраструктуры:

обеспечить оформление и подписание решения о частном размещении (выпуск) акций общества;

осуществить для формирования уставного капитала общества частное размещение первого выпуска простых именных акций в количестве 229879115 штук номинальной стоимостью 1000 гривен каждая;

утвердить результаты частного размещения акций общества;

осуществить в установленном порядке другие мероприятия, связанные с образованием общества.

В Приложении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2014 г. № 200 ЧАО "КЭЗ Транссигнал" указан среди семи частных акционерных обществ, 100% акций которых вносятся в уставный капитал публичного акционерного общества "Украинская железная дорога"