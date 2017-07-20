Почему МАУ не хочет брать в концессию государственные аэропорты

20 июля 2017, 15:45
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Авиакомпания МАУ не намерена брать в концессию государственные аэропорты и арендовать терминалы аэропорта Борисполь

Почему МАУ не хочет брать в концессию государственные аэропорты | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Крупнейший авиаперевозчик страны, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) не заинтересована в концессии государственных аэропортов.

Об этом глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг сообщил в ходе онлайн-конференции на портале Liga.net.

"Нет, нам не интересно. Это совсем другой бизнес", — сказал он.

По словам Майберга, задача МАУ — привлечение миллиардных средств на выполнение своей программы по обновлению флота.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 4 июля 2017 года одобрил предложение рекомендовать передать в будущем в концессию государственные предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, и "Международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого.

Ранее, в 2017 году, глава ГП "МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что аэропорт вскоре может быть корпоратизирован, что, в частности, упростит механизм сдачи в аренду площадей аэропорта.

Майберг также сообщил, что авиакомпания МАУ не намерена брать в аренду незадействованные в настоящие время терминалы аэропорта. "Никогда не говори никогда, но у нас нет таких планов. У нас есть план построить ангар, нам не хватает мест обслуживания, тем более когда мы начнем эксплуатировать Boeing-777", — сказал он.

Сотрудничество с руководством аэропорта Арон Майберг назвал конструктивным, отметив, что авиакомпания совместно с аэропортом развивают в нем хаб, расширяют сеть направлений.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну — длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую — длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

МАУ является крупнейшей украинской авиакомпанией. Ее базовый аэропорт — "Борисполь".

Во флоте МАУ 42 самолета. Средний возраст парка — 12 лет.

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Теги: мау 14348681 , аэропорт борисполь , авиация , авиаперевозки , аэропорт

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Почему МАУ не хочет брать в концессию государственные аэропорты | Транспорт | Дело
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