Почему "Укртрансгаз" не примет участие в крупном тендере в Грузии

Украина, вероятнее всего, не будет принимать участие в открытом международном тендере на строительство и ввод в эксплуатацию первого на территории страны подземного хранилища газа (ПХГ), который объявило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC, Грузия).

Вчера ряд СМИ сообщили, что украинские компании заинтересованы принять участие в этом тендере. По данным Delo.UA наиболее вероятным отечественным претендентом мог стать филиал "Укргазпромбуд" ПАО "Укртрнасгаз" (УТГ), который имеет подобный опыт.

"По сути Вашего запроса сообщаем, что в ПАО "Укртрансгаз" не поступали приглашения от АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" по участию в тендере на строительство и ввод в эксплуатацию ПХГ", — говорится в ответе пресс-службы УТГ на запрос Delo.UA.

Кроме того, в сообщении компании уточняется, что основной функцией филиала является выполнение строительных и ремонтных работ на магистральных газопроводах, и сейчас он загружен на 100%. "Филиалом выполняются работы по модернизации участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" длиной 50 км", — уточняется в ответе пресс-службы.

Также необходимым технологическим условием при строительстве ПХГ является выполнение большого объема работ по бурению скважин. "Филиал ПАО "Укртрансгаз" не специализируются на выполнении такого типа работ, поэтому не обеспечен соответствующей спецтехникой и специалистами", — акцентируют в пресс-службе, добавляя, что с учетом вышеизложенных обстоятельств, ПАО "Укртрансгаз" на данный момент не планирует участвовать в этом проекте по строительству ПХГ.

ПАО "Укртрансгаз" — оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины и оператор украинских подземных хранилищ газа (ПХГ). Его основной задачей является эксплуатация ГТС и комплекса ПХГ с целью предоставления услуг транспортировки и хранения природного газа, одной из ключевых задач компании также является обеспечение их бесперебойной работы.

Строительство первого в Грузии ПХГ планируется близ Тбилиси на южном своде бывшего Самгорского нефтяного месторождения (Восточная Грузия). Все связанные с этим работы (включая закупку услуг и товаров) будут осуществляться в соответствии с правилами закупок международных финансовых институтов, которые частично финансируют данный проект.

Заявки на участие в тендере будут приниматься до 14 августа 2017 года.

Начать строительство подземного хранилища газа планируется в первой половине 2018 года, а завершить — к 2021 году, когда объемы поставляемого Грузии газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз будут значительно увеличены.

Как сообщалось, в апреле 2016 года французская Geostock SAS завершила работу над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства в Грузии ПХГ, в котором можно будет хранить до 280 млн куб. м кубометров природного газа, что составляет примерно 15% нынешнего общего годового потребления страны и позволит отрегулировать сезонный дисбаланс в газоснабжении страны. Согласно ТЭО проекта, его стоимость составляет $250 млн.

Грузия, которая ежегодно потребляет более 2 млрд кубометров природного газа, почти полностью зависит от его импорта. Основным поставщиком газа в республику является Азербайджан.