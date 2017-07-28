Почему "Укрзализныця" спишет 700 пассажирских вагонов

В ближайшее время ПАО "Укрзализныця" (УЗ) планирует списать 700 пассажирских вагонов из нерабочего парка. "Рабочий парк пассажирских вагонов составляет 3,1 тыс. единиц. Инвентарный парк — более 4,5 тыс.", — говорится в сообщении компании.

Таким образом, разница между общим и рабочим парков — около 1,4 тыс пассажирских вагонов. Из них 700 ед. вскоре будут списаны, 200 — ожидают плановые ремонты, 445 вагонов нуждаются в выполнении капитально-восстановительного ремонта. "Укрзализныця прилагает большие усилия для его обновления, но за короткий период невозможно исправить то, что не делалось десятилетиями", — цитируется директор по пассажирским перевозкам и сервису УЗ Игорь Романкив.

Из 3,1 тыс пассажирских вагонов рабочего парка системой кондиционирования воздуха оборудованы почти 38%, или 1168 вагонов. 307 вагонов (10%) оборудованы вакуумными туалетами. Из общего количества 1444 единиц — плацкартные. Из них лишь 45 плацкартных вагонов, или 3%, оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Средний возраст вагонов — 31,8 год, а общий процент износа — 92,8%. При этом нормативный срок службы вагонов 28 лет, а после проведения комплексно-восстановительного ремонта — 41 год.

В сообщении отмечается, что одной из основных причин такого состояния парка пассажирских вагонов них является невыполнение статьи 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте", который был принят в 1994 году. Согласно этому документу строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения должно осуществляться в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений. "За период независимости Украины с 1992 года из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись", — подчеркивают в "Укрзализныце".

За последнее 25 лет компания за свой счет приобрела 583 пассажирских вагонов.

В текущем году парк пассажирских вагонов будет обновлен на 203 единицы, в том числе закуплено 50 новых вагонов и 153 — модернизировано капитально-восстановительным ремонтом.