Пограничники объявили тендер на закупку бензина и дизтоплива

27 августа Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) объявила тендер на приобретение 900 тонн бензинов и 1,11 млн литров дизельного топлива на общую сумму 21,94 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ProZorro, передает enkorr.

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Закупку проводит первый склад топлива ГПСУ. Объем разбит на пять лотов — бензин марки А-92 — 200 тонн, А-95 — 100 тонн и три лота ДТ — на 600 тонн в сумме.

Доставка топлива должна производиться автомобильным транспортом.

Госпогранслужба закупает топливо с отсрочкой платежа на 45 дней и с учетом стоимости доставки.

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Конечный срок поставки ресурса — 31 декабря 2020 года. Заявки на тендер принимаются до 7 сентября включительно.

По информации издания, в 2019 году тендеры первого склада топлива Госпогранслужбы на поставку бензинов и дизеля выигрывали компании "Биоэталон" и "Манго-Групп", по восемь тендеров на компанию.

"Биоэталон" на общую сумму 63,7 млн грн, "Манго-Групп" — на 58,57 млн грн.

Ранее сообщалось, что в 2019 году компании из орбиты "Трейд Коммодити" выиграли на тендерах Министерства обороны Украины право на поставку наибольшего объема светлых нефтепродуктов, но при этом нарушили сроки поставки по пяти из семи контрактов.