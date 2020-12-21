Энергетика 1 час назад

Появление нового штамма COVID-19 снижает цены на нефть

По мнению экспертов, это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

21 декабря цены на нефть падают на фоне информации о появлении в Великобритании новой разновидности коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению экспертов, это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть, передает агентство Bloomberg.

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Так, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:10 КСК 21 декабря составляет $50,68 за баррель, что на $1,58 (3,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,5%) — до $52,26 за баррель, что является максимумом с 26 февраля.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,65 за баррель, что на $1,45 (2,95%) ниже уровня предыдущих торгов.

Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. 18 декабря фьючерсы выросли в цене на $0,74 (1,5%) — до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Согласно данным MarketWatch, цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

Как заявил Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV, "на нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год".

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"Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными", — отметил Паттерсон.

Напомним, британские власти приняли решение с 20 декабря ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что решение о "локдауне" он принял, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19.

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