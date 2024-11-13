Покращить кур'єрську доставку: "Укрпошта" планує закупити 880 електроскутерів

"Укрпошта" запрошує виробників і постачальників електротранспорту взяти участь у тендері на закупівлю 880 електричних кур'єрських скутерів, оголошеному на порталі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти"

Зазначається, що закупівля електротранспорту підвищить ефективність кур'єрської доставки, якість послуг та стійкість поштової інфраструктури. Реалізація проєкту запланована на 2025 рік.

Переваги електроскутерів

Як наголошують в "Укрпошті", електроскутери мають низку ключових переваг, які суттєво вплинуть на роботу компанії та її клієнтів:

Швидкість доставки : кур’єри на електробайках зможуть легше і швидше пересуватися навіть в умовах міського трафіку, скорочуючи час доставки та підвищуючи зручність для клієнтів.

: кур’єри на електробайках зможуть легше і швидше пересуватися навіть в умовах міського трафіку, скорочуючи час доставки та підвищуючи зручність для клієнтів. Доступність та маневреність : завдяки компактним розмірам і високій маневреності електроскутери здатні легко проїжджати у вузьких вуличках та діставатися важкодоступних районів, що покращить доступність послуг.

: завдяки компактним розмірам і високій маневреності електроскутери здатні легко проїжджати у вузьких вуличках та діставатися важкодоступних районів, що покращить доступність послуг. Екологічність : працюючи без використання пального, електроскутери сприяють зменшенню витрат на паливо та знижують рівень забруднення повітря.

: працюючи без використання пального, електроскутери сприяють зменшенню витрат на паливо та знижують рівень забруднення повітря. Комфорт та збереження здоров’я кур’єрів : використання електробайків знижує потребу в фізичних зусиллях, пов'язаних з носінням відправлень, що покращує умови праці.

: використання електробайків знижує потребу в фізичних зусиллях, пов'язаних з носінням відправлень, що покращує умови праці. Більші обсяги доставки: Завдяки більшій вантажопідйомності порівняно з пішими кур’єрами, електроскутери дозволяють доставляти більше відправлень за один рейс, що підвищує ефективність роботи.

"Ми прощаємось з минулим, пересаджуючи наших листонош з велосипедів на скутери. Тож запрошуємо виробників та постачальників долучитися до цього історичного проєкту й разом з нами зробити послуги "Укрпошти" зручнішими для кожного клієнта та працівника", — наголосив Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти".

Умови тендеру

Тендер передбачає закупівлю електроскутерів, що відповідають таким технічним вимогам:

Запас ходу: не менше 100 км

Максимальна швидкість: в діапазоні від 40 до 70 км/г

Потужність двигуна: не менше 2700 Вт

Максимальна вантажопідйомність: не менше 180 кг

Гарантійний термін: не менше 12 місяців

Проєкт фінансується за рахунок кредитних коштів та гранту, наданих ЄБРР разом із Європейським інвестиційним банком. Процедура закупівлі буде здійснюватися відповідно до принципів і правил ЄБРР через портал електронних закупівель ECEPP. Реєстрація доступна за посиланням.

Зацікавлені постачальники можуть зареєструватися та подати свої пропозиції через ECEPP до 10:00 (за Київським часом) 8 грудня 2024 року.

В "Укрпошті" протестували новий транспортний засіб для листонош

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, зі зростанням електронної комерції та розвитком доставки лікарських засобів у листонош стає менше газет та листів, проте більше посилок. Через це велосипед вже стає не таким актуальним.

Тому українські розробники створили прототип нового транспортного засобу для листонош "Укрпошти".