Полиция устанавливает размер убытков от застройки Stolitsa Group Молчановой

Следователи Нацполиции получили постановления суда на доступ к вещам и документам, чтобы детально установить размер убытков от застройки ЖК "Варшавский микрорайон". Об этом стало известно из реестра судебных решений. Дело о незаконном переходе сельскохозяйственных земель ГП "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний расследуется по ч. 5 ст.191 и ч. 2 ст.364 УК Украины по признакам завладения государственным имуществом в особо крупных размерах.

Как сообщали "Наші гроші", в 2008-2015 годах госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров с компаниями из орбиты Stolitsa Group, которую возглавляет Влада Молчанова, и передало под застройку более 200 га в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 5 % жилой площади объектов строительства.

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Согласно выводам следствия, внесенные изменения в указанные инвестиционные договоры свели их суть до сделок купли-продажи прав на квартиры по заниженной стоимости. Квартиры оценили только в 83,7 млн грн при их рыночной стоимости в 470 млн грн, таким образом размер ущерба государству может превышать 380 млн грн.

Кроме того, выяснилось, что на момент передачи участков под строительство ЖК "Варшавский микрорайон" на них находилось два десятка зданий, принадлежавших государственному предприятию. Без какого-либо оформления решений об их сносе, застройщик самовольно уничтожил имущество, тем самым нанеся дополнительные убытки государству.

Для получения сведений, необходимых для установления точного размера убытков, суд предоставил следователям Нацполиции доступ к финансовым документам ГП "Агрокомбинат "Пуща-Водица", документам ГАСК относительно строительства "Столица групп" в Подольском районе, а также инвестиционным договорам с застройщиками, в частности с ООО "Ситибудсервис", ООО "Оливер-Строй", ООО "Мартин", ООО "Каштановый город", ООО "Конкорд-ДС плюс" и ООО "Датолит".

Конечными бенефициарами этих компаний является Владислава Молчанова, которая руководит Stolitsa Group, и ее инвестор Раймондас Туменас из Литвы.

Ранее сообщалось, что в квартирах Влады Молчановой провели обыски, а ее вместе с литовским партнером вызвали на допрос. В апреле народный депутат Александр Дубинский заявил, что руководитель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко приказал освободить от должности руководителя ГП "Пуща-Водица" Юрия Куренного и назначить человека Власти Молчановой в интересах группы Stolitsa Group. По мнению депутата, смена руководства агрокомбината необходима для того, чтобы закончить отвод еще 80 га земли в пределах Киева.