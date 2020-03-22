Энергетика 1 час назад

Поляки открыли компанию в Украине для перепродажи электроэнергии

НКРЭКУ 25 марта выдаст ООО "Полэнергия Энерджи Украина" лицензию на осуществление деятельности по перепродаже электроэнергии

Поляки открыли компанию в Украине для перепродажи электроэнергии Поляки открыли компанию в Украине для перепродажи электроэнергии
Фото: Пиксабей

Крупнейшая польская частная энергетическая компания Polenergia Obrót SA (АО "Полэнергия Обрут") зарегистрировала в Украине ООО "Полэнергия Энерджи Украина", которое планирует заняться перепродажей электрической энергии.

Соответствующее решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выдаче обществу лицензии на осуществление деятельности по перепродаже электроэнергии планируется утвердить на заседании регулятора 25 марта 2020 года.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей, руководителем компании является Назар Бичуя. Уставной капитал ООО составляет 531,7 тысячи гривен.

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Отметим, что Polenergia — польская вертикально-интегрированная группа, занимающаяся производством электроэнергии из традиционных и возобновляемых источников энергии, а также трейдингом и распределением электроэнергии.

Была основана в 2014 году путем консолидации Polish Energy Partners SA и Polenergia Group, контролируемых Kulczyk Holding S.àr.l.

Зарегистрированная в Варшаве Polenergia Obrót SA специализируется на оптовой торговле электроэнергией и газом. Является участником Polish Power Exchange (TGE), European Power Exchange (EPEX SPOT), European Energy Exchange (EEX).

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Интерфакс-Украина

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