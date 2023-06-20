Половина компаній мають фізичні збитки від війни в Україні, але більшість не вимагатиме компенсацій - опитування ACC

49% компаній-членів Американської торговельної палати (ACC) в Україні отримали пошкодження своїх виробничих потужностей, складів чи офісів за 15 місяців повномасштабної війни в Україні, а 32% повідомили про випадки загибелі працівників. Про це свідчать результати її опитування.

Зокрема, 27% вказали, що мають незначні ушкодження об'єктів, 22% – значні ушкодження, які потребують суттєвого відновлення. Інші ж 49% компаній-членів не зазнали жодних таких збитків за час війни. 19% компаній вказали, що частина їхніх активів знаходилась під окупацією. Загалом же наразі функціонують 84% компаній-членів об'єднання.

У той же час лише 15% компаній-членів розглядають можливість вимагати компенсацію за прямі (фізичні) збитки або втрачену вигоду, тоді як 53% не планують звертатися з вимогою про компенсацію, а 32% ще не прийняли рішення.

Основні причини таких низьких показників полягають в обсязі збитків (дві третини тих компаній, які їх зазнали, мають збитки менше 10 мільйонів доларів), складнощах процесу, невизначеності результатів відшкодування та високих витрат на процес.

Як зазначають у палаті, зараз компаніям доводиться відшкодовувати збитки і пошкодження, заподіяні війною, за власні ресурси, хоча для підтримки економічного відновлення України критично важливо впорядкувати процес отримання компенсації від агресора та шукати підтримку від донорів для відновлення бізнесу.

Представники бізнесу ідентифікували такі основні труднощі в процесі компенсації: нечітка правова стратегія примусового виконання (48%), надто тривала процедура судового розгляду та примусового виконання (40%), суттєві витрати, пов'язані з процесом судового розгляду (27%), відсутність досвіду ведення судового процесу в неукраїнських юрисдикціях (21%) та недоліки методології оцінки в Україні (19%).

Через труднощі 36% організацій не впевнені в наступних кроках, пов'язаних з компенсацією збитків від РФ, протягом наступних 12 місяців. Найпоширенішою стратегією є очікування створення механізму конфіскації російських активів (24%) або відмова від планування такої компенсації взагалі (27%).

Представникам бізнесу було також поставлено питання про безпеку та захищеність працівників. 56% респондентів заявили, що всі працівники їх компаній у безпеці. Натомість 32% компаній мають випадки смерті працівників, а 27% - випадки отримання поранень працівниками.

"Основні висновки стосовно планів компаній щодо відбудови України наступні: 74% планують створити робочі місця для українців в існуючих проектах; 63% мають намір інвестувати в нові проекти/заводи/потужності; 47% готові надати свою експертизу або технічну допомогу уряду України", - йдеться в повідомленні.

Всього було опитано 102 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні. Опитування проводилося у період з 30 травня по 12 червня. Зокрема, 75% опитаних – це керівники компаній, 25% – топ-менеджери.

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