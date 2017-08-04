Польша запустила новый авиарейс в Украину

Быдгощ (Польща) и Львов соединит авиасообщение. Об этом сообщает "Польское Радио".

Как отмечается, самолеты будут курсировать между двумя городами в понедельник и пятницу. Полет с Быдгоща во Львов длиться 1 час 20 минут.

Первый рейс Польских авиалиний LOT состоялся в ночь с 3 на 4 августа. Пассажиры отправились в путешествие 78-местным самолетом "Bombardier Dash Q400", сообщает издание.

"Сообщение между городами Быдгощ и Львов — это отличное решение для нескольких тысяч украинцев, которые учатся и работают в нашем регионе. Это тоже возможность путешествовать, которая открывается для жителей нашего воеводства. Мы так спланировали сообщения, что пассажиры смогут провести уикенд во Львове", — заявил вице-маршал Куявско-Поморского воеводства Збигнев Орловский.

По прогнозам Польских авиалиний LOT, сочетание Львов — Быдгощ будет рентабельным, сообщил представитель компании Андриан Кубицкий.

Как стало известно ранее, с 28 августа авиакомпания Qatar Airways начнет осуществлять ежедневные полеты в Украину. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, этой сделке предшествовали переговоры на уровне авиационных служб обеих стран.

