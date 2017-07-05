Польская Ernst&Young займется приватизацией "Центрэнерго"

05 июля 2017, 18:38
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Ernst&Young победил в конкурсе по выбору советника для приватизации "Центрэнерго"

Польская Ernst&Young займется приватизацией Увеличить картинку

Независимый аудитор Ernst&Young (EY) выиграл конкурс по выбору советника для приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

В конкурсе на советника по приватизации государственной генерирующей компании участвовали четверо: EY, Rotshchild, PwC Ukraine и KPMG Ukraine.

Кабинет министров Украины дал Фонду госимущества задание — "Центрэнерго" и ряд крупных госактивов во втором-третьем квартале 2017 года.

Как сообщается в плане приоритетных действий правительства на текущий год, ФГИ должен провести конкурсы по продаже госпакетов в крупнейших энергетических активах Украины. Причина — выполнение Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Государственное "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: центрэнерго 22927045 , тепловая энергетика , фги , приватизация

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