Польская Ernst&Young займется приватизацией "Центрэнерго"

Независимый аудитор Ernst&Young (EY) выиграл конкурс по выбору советника для приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИ).

В конкурсе на советника по приватизации государственной генерирующей компании участвовали четверо: EY, Rotshchild, PwC Ukraine и KPMG Ukraine.

Кабинет министров Украины дал Фонду госимущества задание — "Центрэнерго" и ряд крупных госактивов во втором-третьем квартале 2017 года.

Как сообщается в плане приоритетных действий правительства на текущий год, ФГИ должен провести конкурсы по продаже госпакетов в крупнейших энергетических активах Украины. Причина — выполнение Меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Государственное "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.