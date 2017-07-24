Польская компания PESA задумалась о создании производства в Украине

Производитель поездов и трамваев — компания PESA Bydgoszcz (Польша) не исключает создания производственного предприятия в Украине. Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на ответ польской компании.

"Мы ведем переговоры о создании ремонтно-монтажного центра в Украине. Не исключаем также введение в действие собственного предприятия в вашей стране", — говорится в письме компании.

В PESA отметили, что воспринимают украинский рынок как развивающийся и не скрывают своего интереса расширения на нем своих позиций.

"Конечно, это процесс, возможно, — долгий путь, но в будущем это позволит создать десятки рабочих мест, а местным фирмам по оказанию услуг — возможность для сотрудничества", — сообщили в PESA.

Польская компания подчеркивает, что украинский рынок для нее является одним из старейших, но одновременно с перспективным будущим, где во многих сферах открываются новые шансы на развитие сотрудничества для обеих стран.

Напомним, что недавно PESA Bydgoszcz выиграла конкурс на поставку в Киев низкопольных трамваев типа Foxtrot. Контракт на сумму 1,813 млрд грн (свыше 50 млн евро) должен быть реализован до конца 2017 года. К десяти трамваям, которые уже ездят по улицам столицы, добавятся еще 40. Всего в Киеве работает около 400 трамваев.

На прошлой неделе Польское Радио сообщило, что польские производители поездов, трамваев и автобусов надеются в этом году рекордных поступлений от экcпорта. Они также рассчитывают, что благоприятная конъюнктура сохранится и в последующие годы.

В 2017 году экспорт от этого сектора впервые в истории Польши превысит 2 млрд злотых (474 ​​млн евро). Прошлогодний результат был на треть ниже. Авторы материала выделяют компании PESA и Solaris Bus & Coach.

PESA также рассматривается как потенциальный поставщик дизель-поездов для "Укрализныци".

В прошлом году "Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с PESA Bydgoszcz.