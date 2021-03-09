Польская компания увеличит количество контейнерных ЖД-рейсов между Польшей и Украиной

Польская транспортная компания PCC Intermodal S.A. в 2021 году планирует увеличить количество рейсов контейнерных поездов между Польшей и Украиной с одного до трех в неделю. Об этом сообщается на сайте компании.

"В рамках нашей сети сообщений, клиенты, заинтересованные в регулярных контейнерных перевозках в коридоре Восток — Запад, имеют возможность, используя наш сервис, доставлять свои грузы в направлении Западная Европа — Украина (Мостиска). Время в пути Кутно — Мостиска — 2-3 дня. На первом этапе организованно сообщение раз в неделю. В дальнейшем планируем сервис, как минимум, 3 раза в неделю", — говорится в сообщении.

Как информирует "Интерфакс-Украина", первые тесты запуска регулярных сервисов в Украину PCC Intermodal S.A. сделала в 2011 году, но экономическая и политическая ситуация в Украине остановила этот проект в разработке до прошлого года.

"Весной 2020 года мы успешно вернулись с проектом. Клиенты, довольные железнодорожным решением, подтверждают убеждение продолжать развивать сервис. Мы уже зарезервировали новые платформы для этого сообщения", — отмечает пресс-служба PCC Intermodal.

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В настоящее время из Мостиски в Польшу PCC Intermodal предлагает рейсы в Гданьск, Гдыню, Центральную Польшу, Верхнюю Силезию, Нижнюю Силезию, Берлин, Гамбург, Дуйсбург, Роттердам и Антверпен.

Наиболее распространенными товарами, перевозимыми в Украину и обратно, является химическая продукция, полимеры, удобрения и ферросплавы.

Напомним, в августе 2019 года Украина и Польша достигли договоренностей по решению проблем при пересечении границы между странами, в частности, в вопросе грузоперевозок.