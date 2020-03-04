Популярный в мире стриминговый сервис DAZN появится в Украине

Спортивный стриминговый сервис DAZN до 2 мая 2020 года выйдет на рынок Украины. Об этом сообщает Лига.Tech.

Стоимость подписки в Украине пока неизвестна и представители компании говорят, что будут анализировать каждый рынок, чтобы понять его платежные возможности.

Отметим, что DAZN (произносится как "da zone") сейчас доступен в США и восьми других странах, включая Японию и Канаду. В США он предлагает, преимущественно трансляюцию бокса и MMA. В других регионах доступный к просмотру контент более широкий.

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В Японии DAZN позволяет смотреть события Чемпионата мира по футболу, матчи английской Премьер-Лиги, НБА (баскетбол), НХЛ (хоккей), домашнего бейсбола, баскетбола и футбола. Стоимость подписки в Японии составляет 20 долларов в месяц.

Сервис DAZN имеет около 8 млн подписчиков, из которых 1 млн — пользователи из США. Его главным конкурентом является ESPN+, который работает только в США, где имеет 7,6 млн подписчиков. Цена подписки у DAZN составляет 10-20 долларов, тогда как у ESPN+ — 5 долларов.

Ранее Delo.ua разобралось в секретах успеха Amazon, Netflix, Hulu, а также выяснило, появится ли локальный стриминг с качественным контентом для украинцев.

А 1 ноября 2019 года, в 107 странах мира, включая Украину, запустился стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными шоу и сериалами. Месячная подписка на сервис, который регулярно будет пополняться эксклюзивным контентом, обойдется всего в $4,99 для всей семьи.