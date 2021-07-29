Порядка 10 иностранных операторов игорного рынка подали заявки на работу в Украине — Баум

Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, отмечает, что порядка 10 иностранных операторов игорного рынка подали заявки на работу в Украине.

Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Тенденции социальной ответственности игорного бизнеса".

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"Уже получили с десяток запросов иностранных операторов. Местные участники подаются на лицензии. Ждем 2022 год с точки зрения поступлений в госбюджет и уплаты налогов в бюджет страны, что нам позволит повышать социальную ответственность и бороться с игровой зависимостью", — сказал Борис Баум.

Он также добавил, что с начала года лицензионные платежи от игорного бизнеса составили почти миллиард гривен.

"Осталось миллионов 9, и мы придем к цифре в миллиард в госбюджет. Думаю, что 1,5 млрд гривен за лицензионные платежи до конца года будет... А с 2022 года, надеюсь, уже будут первые поступления от GGR", — сказал он.

Вместе с тем он поздравил участников игорного рынка с принятием в первом чтении законопроекта 2713-д.

"Что бы ни говорили, но условия рынок устраивают. Пока никаких критических замечаний к правкам ко второму чтению нет", — отметил Борис Баум.

Напомним, в средине июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2713-д, который предусматривает установление правил налогообложения игорного бизнеса.

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