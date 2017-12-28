Порошенко назвал условия закупки российского газа для Украины

28 декабря 2017, 16:46
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Президент Украины заявил, что закупка российского топлива возможна, "чтобы снизить тарифы для наших людей"

Порошенко назвал условия закупки российского газа для Украины | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров, заявляет глава украинского государства Петр Порошенко.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия) стучат: может возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, — пожалуйста", — сказал он в ходе рабочей поездки в Одесскую область в четверг.

При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа". И только решительными действиями, в том числе в международных судах, Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ.

В этом ключе президент напомнил, что "Нафтогаз Украины" недавно выиграл тяжбу с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: цена на газ , газ , россия , война с россией , газпром , газпром сбыт украина

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Порошенко назвал условия закупки российского газа для Украины | Энергетика | Дело
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