Порошенко восстановил работу энергорегулятора

23 декабря 2017, 19:56
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Порошенко назначил временных членов НКРЭКУ, чтобы восстановить кворум в комиссии

Порошенко восстановил работу энергорегулятора | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Президент Петр Порошенко назначил двух временных членов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующие приказы опубликованы на сайте президента.

Своим указом Порошенко вернул полномочия члена НКРЭКУ Виктории Морозовой, которую по ротации сам уволил на прошлой неделе.

Вторым временным членом стал Вадим Таратун.

Согласно изменениям в закон об НКРЭКУ, которые депутаты Верховной Рады внесли 7 декабря, временные члены могут работать не больше трех месяцев, либо будут уволены как только номинационная комиссия отберет новых членов на открытом конкурсе.

Напомним, с 13 ноября 2017 года НКРЭКУ утратила кворум для принятия решений в сферах энергетики и коммунальных услуг. Неутвержденными остались свыше 150 постановлений и решений, которые устанавливали тарифы и инвестиционные программы для облэнерго, водоканалов, производителей тепла и электроэнергии, а также — оптово-рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию и порядок распределения средств для энергокомпаний.

Новых членов НКРЭКУ должны назначать через конкурсный отбор, который занимает около 3-х месяцев. Однако на момент утраты кворума, конкурсная комиссия еще не была сформирована — президент не назначил своих представителей.

Чтобы вернуть отрасли управляемость, депутаты Верховной Рады 7 декабря приняли законопроект, который позволяет президенту единолично назначить временных членов НКРЭКУ.

Порошенко подписал этот закон 12 декабря. Закон был опубликован в газете "Голос Украины" 13 декабря.

По материалам: Дело.UA
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Теги: энергетика , нкрэку , петр порошенко

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Порошенко восстановил работу энергорегулятора | Энергетика | Дело
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