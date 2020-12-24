Porsche запустил в Украине новую программу лояльности для постгарантийных автомобилей

Компания Porsche запустила новую программу лояльности "Забота от Porsche", чтобы поддерживать автопарк украинских Porsche в наилучшем техническом состоянии.

В новой программе лояльности могут участвовать все автомобили бренда старше 4-х лет. Воспользоваться новыми условиями можно в официальных дилерских центрах в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

В компании сообщили, что только в 2019 году в Украину было импортировано 450 тысяч автомобилей. На увеличение количества, по сравнению с прошлыми годами, влияет глобальное обновление автомобильного рынка. На украинских дорогах все чаще появляются бывшие в употреблении автомобили с меньшим возрастом и в хорошем состоянии. Это и стало причиной запуска новой программы лояльности. Специальные цены на официальное обслуживание дополнительно помогут владельцам Porsche продлить срок эксплуатации авто, а значит — поддерживать его "молодой" возраст максимально долго.

В рамках программы лояльности автомобили в возрасте от 4-х до 8-ми лет получат скидку в 15% на запасные части и сервисное обслуживание. Скидка в 20% на запчасти и обслуживание распространяется на Porsche старше 8 лет.

Во всех Порше центрах стоимость на ряд запасных частей снижена на 8%, что еще раз подчеркивает преимущества и доступность оригинальных запчастей от производителя.

Программа предусматривает посещение только официальных дилерских центров, где используют сертифицированные запчасти от производителя и гарантируют качественное сервисное обслуживание. Запчасти сопровождаются гарантией, вместе с прозрачной сервисной историей обслуживания, что существенно влияет на выгодную перепродажу авто.

Кроме того, с декабря 2020 года Porsche в Украине предложил уникальные гарантийные условия на весь модельный ряд своих автомобилей — по программе Porsche Approved. Теперь каждый владелец Porsche сможет приобрести три года гарантийного сервисного обслуживания на свое авто дополнительно к имеющейся гарантии, вместо существовавших ранее одного и двух лет. Важно, что такая гарантия автоматически предлагается производителем и является заводской — без исключений — а не продуктом локальной страховой компании. Финансовая выгода трехлетней программы Porsche Approved для всех Porsche, по сравнению с одно- или двухлетней программой, составляет в среднем до 35 %.

По словам бренд-директора Porsche в Украине Игоря Ткаченко, Porsche заинтересован в глобальной тенденции обновления возраста автомобилей в Украине. Это не только фактический возраст, но и то, как ведет себя автомобиль, какие у него преимущества, по сравнению с "младшими" авто, пусть и других брендов.

"Мы запускаем новую программу лояльности, чтобы в очередной раз доказать: старых Porsche не бывает. Своевременный уход, оригинальные запасные части и качественное обслуживание гарантируют, что и 10-летний Porsche может легко конкурировать с выпущенными после 2017 года", — подчеркивает бренд-директор.

Бесплатная модернизация Panamera и Cayenne

Обновляя модельный ряд, Porsche всегда держит в фокусе также автомобили с пробегом. Ранее в этом году бренд вновь активизировал кампанию в Украине по бесплатной модернизации втулки АКПП на моделях Panamera и Cayenne. Кампания распространяется на 1 360 автомобилей, зарегистрированных в Украине. Это автомобили Panamera — произведенные с 20 августа 2010 года по 13 сентября 2016 года, и Cayenne — произведенные с 23 июля 2002 года по 5 февраля 2010 года. Porsche советует всем владельцам Cayenne и Panamera, независимо от срока эксплуатации авто, посетить официальный сервис для бесплатного устранения возможных недостатков, в случае их обнаружения. Это — непосредственная безопасность автомобиля и его владельца, которая на первом месте среди ценностей бренда. Владельцы автомобилей Porsche могут проверить свой автомобиль на наличие бесплатных работ по модернизации их авто на официальном сайте Импортера в Украине по ссылке https://porsche.ua/vin/.