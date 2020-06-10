Порт Фирташа впервые за 5 лет начал перевалку азотных удобрений

Морской специализированный порт "НИКА-ТЕРА", входящий в Group DF, возобновил перевалку азотных удобрений.

Как сообщает пресс-служба компании, на третьем грузовом районе порта была успешно осуществлена загрузка двух судов аммиачной селитры украинского производства.

Экспортная партия азотных удобрений была отправлена на рынки Индии и Турции.

"Впервые за последние пять лет наш порт снова приступил к перевалке удобрений. Очень надеюсь на дальнейший рост производства в химической отрасли Украины и на соответствующий рост объемов перевалки удобрений, отправляемых на экспорт. На сколько я понимаю, рост или падение химии сейчас будет зависеть от того, на сколько Правительство и МКМТ (Межведомственная комиссия по международной торговле — Delo.ua) сможет эффективно защитить украинский рынок удобрений. Если будет расти объем производства и экспорт удобрений, украинские порты смогут лучше загрузить свои мощности и соответственно — смогут больше зарабатывать", — рассказал начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев.

По его словам, своевременная модернизация порта и обновление техники позволили предприятию добиться высокой скорости обработки грузов.

К примеру, технологический цикл по перевалке первой (в 2020 году) партии аммиачной селитры состоял из четырех этапов и выглядел следующим образом:

– прибытие в полувагонах аммиачной селитры в порт. Упаковка — мягкие контейнеры (биг-бэг) весом по 1 тонне;

– разгрузка биг-бэгов из вагонов (используются телескопические манипуляторы Sennebogen и Fuchs);

– складирование контейнеров на деревянные поддоны в четыре яруса (используются погрузчики Toyota);

– погрузка удобрений непосредственно в трюмы судна (используются портальные краны GANZ и телескопические вилочные погрузчики Telehandler).

"На всех этапах обработки грузов порт задействует самую современную технику. Поэтому, мы способны обеспечивать большую скорость перевалки. И в этом наше конкурентное преимущество", — подчеркнул руководитель порта.

Порт "НИКА-ТЕРА" расположен в Николаевской области около Черного моря и владеет 8 коммерческими причалами, длиной около 1,9 тысяч погонных метров.

На сегодняшний день в состав порта входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке минеральных удобрений, зерновых и шрота, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и штучно-тарных грузов, а также комплекс по перевалке наливных грузов.

В 2019 году терминал принял 410 судов, перегрузив 8,637 млн тонн грузов.

По сравнению с 2018 годом, прирост составил 2,8 млн т или 48%. В первом квартале 2020 года грузооборот порта составил 1,87 млн тонн грузов, что на 1,5% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Напомним, за четыре месяца 2020 года в морских портах Украины перевалили около 55 млн тонн грузов, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.