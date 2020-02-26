Транспорт 60 минут назад

"Портинвест" подозревают в причинении убытков государству на морских линиях — СМИ

НАБУ сообщило, что открывает уголовное производство

"Портинвест" подозревают в причинении убытков государству на морских линиях — СМИ "Портинвест" подозревают в причинении убытков государству на морских линиях — СМИ
Фото: Pixabay

Министерство инфраструктуры инициировало проверку контроля и надзора за работой морской линии Fayette Line Services, агентом которой является ООО "Портинвест Лоджистик". А сегодня, 26 февраля, НАБУ сообщило, что открывает уголовное производство по поводу обстоятельств получения скидок на портовые сборы судами Fayette Line Services по ст. 364 УК Украины на основании решения Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Цензор.нет.

Адвокат Маси Найем, как сообщают "Українські новини", подозревает "Портинвест Лоджистик" в регистрации фиктивных линий, созданных для получения скидок при уплате портовых сборов. Несмотря на это, госорганы не так давно продлили разрешение на работу этой линии до августа 2020 года.

"Порты предоставляют 20% скидку при оплате портового сбора линейным судам, которые осуществляют регулярные рейсы. Это имеет смысл, поскольку морские линии привлекают клиентов и обеспечивают постоянный грузопоток. А вот предоставлять такую скидку нелинейным перевозчикам — убыточно как для самого порта, для и для государства", — пишут "Українські новини".

Кратко и по делу в Telegram

В ответ на запрос Найема, в Администрации морских портов Украины (АМПУ) заявили, что осуществляют контроль и надзор за соблюдением операторами линейных перевозок соответствующей инструкции. Однако юрист в этом сомневается, поскольку простая проверка движения судов Fayette Line Services через онлайн-системы показывает их существенное отклонение от заявленных маршрутов.

Исполнительный директор "Ассоциации морских агентств Украины" Ксения Пидручная отмечает, что признаками фиктивности линий могут служить перевозимые "Портинвестом" грузы: уголь, руда и кукуруза, которые обычно возят трамповыми, а не линейными судами.

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По мнению экспертов, от несправедливо предоставленной скидки "Портинвесту" государство ежегодно теряет минимум $40 млн в год. А регистрировать фиктивные линии позволяет несовершенное законодательство Украины. Игроки рынка утверждают, что инструкция фактически прописана под конкретного перевозчика — "Портинвест Лоджистик".

"Чтобы с ними бороться, необходимо комплексно менять законодательство", — приводят "Українські новини" слова директора агентской копании "Новикъ" Тариэла Хаджишвили.

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