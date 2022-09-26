Поскаржитися БЕБ на корупцію його працівників тепер можна через Telegram-бот

Бюро економічної безпеки додало у свій Telegram-бот https://t.me/SaveEconomyBot окрему функцію "Повідомити про корупцію". Як ідеться у повідомленні відомства, наразі, крім інформації про економічні правопорушення, через бот приймаються повідомлення про ймовірні корупційні правопорушення, вчинені працівниками БЕБ.

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Інформація може бути повідомлена як анонімно, так із зазначенням авторства. Конфіденційність інформації та дотримання прав і гарантій захисту викривача, визначених законом про запобігання корупції гарантується.

Обов’язковому розгляду уповноваженою особою БЕБ така інформація підлягає якщо вона стала відома людині у зв’язку з трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання, і якщо ця людина впевнена в достовірності цієї інформації.

Також її обов'язково мають розглянути, ящо вона містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи інших порушень закону про запобігання корупції, які можуть бути перевірені.

Окрім цього, повідомлення також приймаються на електронну поштову скриньку [email protected] Більш того, під час війни на зазначену адресу можна повідомляти інформацію і про дії диверсантів, колаборантів, пересування ворожих військ, активи осіб, причетних до російської агресії, про випадки розкрадання гуманітарної допомоги чи зловживань під час евакуації населення.

"Ця інформація може сприяти викриттю корупції, притягненню винних осіб до відповідальності, утвердженню принципів доброчесності та навіть порятунку людського життя", - вказують у БЕБ.

В свою чергу, у Telegram-бот, як і раніше, можна повідомляти про активи Росії чи Білорусі, про факти зловживання з бюджетними коштами, незаконні дії з гуманітарною допомогою, перешкоджання бізнесу, незаконний обіг підакцизних товарів та інші економічні правопорушення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com