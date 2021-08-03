После аварии на "Ровноазоте" нитратов в почве стало вдесятеро больше — Госэкоинспекция

Государственная экологическая инспекция зафиксировала 10-кратное превышение нитратов в земле около завода "Ровноазот" после разгерметизации 20 июля трубы в цехе производства азотной кислоты. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава инспекции Андрей Мальованый.

"Госэкоинспекция завершила исследование почв, отобранных у ЧАО "Ровноазот", где 20 июля произошла аварийная ситуация. Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии", — написал он.

По его словам, забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на одиннадцати пробных площадках площадью 100 квадратных метров методом "конверта".

"По результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями", — сообщил глава Госэкоинспекции.

В частности, около самого завода (500 м на юго-запад) показатели нитратов выросли в 10 раз, при въезде в Ровно по улице Соборной — в 1,8 раза (а также в 1,3 раза по аммонийному азоту), около села Зеленый Гай (с западной стороны) — в 4,3 раза, около села Грушевица (с юго-западной стороны) — в 1,7 раза, около села Верховск (с юго-восточной стороны) — в 1,9 раза, около села Городок (с южной стороны) — в 1,8 раза.

"Вместе с тем превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов", — отметил Мальованый.

Именно поэтому, по его словам, для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос "Ровноазоту" относительно получения данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв.

Также планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотребслужбы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на предмет содержания азотсодержащих веществ.

Отметим в этой связи, что спустя пару дней около соседнего с Ровно села Колоденка появились огромные лужи ядовито-фиолетового цвета: пробы грунта показали, что было разлито средство от вредителей.

Напомним, что на самом "Ровноазоте" пообещали отремонтировать аварийную трубу в течение максимум двух недель, то есть уже должны были завершить соответствующие работы.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!