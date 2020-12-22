Потребрынки 1 час назад

После двойного скандала "Алло" попросили выйти из ассоциации АПИТУ — СМИ

АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов

Фото: retailers.ua Фото: retailers.ua
Фото: retailers.ua

Правление АПИТУ (Ассоциация предприятий информационных технологий Украины) попросило покинуть эту ассоциацию компании, связанные брендом "АЛЛО" (сеть магазинов "АЛЛО") из-за скандала и публикаций о том, что эта сеть ввозит и реализует товары с использованием ФОПов и уклонении от уплаты налогов через платежную систему "ГлобалМани" (GlobalMoney).

Об этом сообщает "КП" со ссылкой на публикацию в Facebook журналиста Евгения Плинского, который опуликовал письмо АПИТУ.

Кратко и по делу в Telegram

В письме на имя Дмитрия Деревицкого (основатель сети "АЛЛО"), SEO сети Максима Раскина и ООО "Цифротех" правление АПИТУ выражает озабоченность публикациями в СМИ относительно действий руководства сети "АЛЛО" и в дополнение к письму прикладывает примеры долгих и системных нарушений требований законодательства, в том числе факты продаж товаров в магазинах сети "АЛЛО" с нефискальными чеками от ФОП.

АПИТУ также информирует о том, что рассматривает возможность инициирования общего собрания ассоциации с приглашением на него народных депутатов, представителей таможенной и налоговый служб, журналистов.

Как сообщали СМИ, Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети "Алло"

В схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО "ГлобалМани"), ООО "ГАСО 17", а также АО "БАНК АЛЬЯНС".

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По информации правоохранителей предварительно установлено, что должностные лица ООО "ГлобалМани" (36425142) осуществляли финансовые операции с ООО "Алло" (30012848) и ООО "ГАСО 17" (43030798) в период с ноября 2019 года по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн грн, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

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