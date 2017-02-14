После Перемышля "Укрзализныця" готовит запуск поездов в еще три города Европы

В Украине ведется подготовка к запуску новых железнодорожных маршрутов в Польшу, Венгрию и Словакию. Об этом заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, сообщает "Европейская правда".

По его словам, поезда будут курсировать из Волынской области в польский Хелм, из Мукачево (Закарпатье) в столицу Венгрии Будапешт, и из Ужгорода (Закарпатье) — в словацкий Кошице.

Также Соколюк добавил, что соответствующие ведомства прорабатывают идеи, как задействовать расположенный прямо на украинско-словацкой границе аэропорт в Ужгороде (в данный момент не работает).

"Обсуждается идея — на самом деле очень классная — сделать аэропорт с выходом на два государства. То есть два выхода из терминала, в одну сторону — Словакия, в другую — Украина. Даже если это и не будет реализовано — сам факт обсуждения говорит о многом", — сказал глава Госмиграционной службы.

Напомним, ранее глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун анонсировал запуск пассажирских поездов в Австрию и Болгарию, а министр инфраструктуры Владимир Омелян — в Польшу, Венгрию и Словавкию.